Suppression de la redevance, bouclier tarifaire... Le second volet du projet de loi sur le pouvoir d'achat définitivement adopté

C'est la conclusion de trois semaines de débats acharnés et de compromis avec la droite: le Parlement a adopté définitivement jeudi le second volet du paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat, avant une pause estivale pour députés et sénateurs.