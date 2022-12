La Jeune Chambre économique de Monaco récompense trois jeunes créateurs d'entreprise

La première place - prix du gouvernement princier - a été remis à la société HY Plug développée par Camille Lopez, une jeune cheffe d’entreprise impliquée dans la préservation de l’environnement.

Fraîchement diplômée d’un Master international Management de l’Université internationale de Monaco, elle se lance dans un challenge environnemental à l’image de ses ambitions, avec HY-Plug, œuvrant pour le déploiement de solutions durables utilisant les énergies vertes dans le yachting, l’industrie maritime et en eaux intérieures.

Le prix de la JCEM a été attribué à Akimba, société de Serena Benedetti Roy pour le développement et la distribution de sous-vêtements féminins qui permettent d’éviter l’apparition de taches de transpiration sur les vêtements.

Enfin le prix Athos, coup de cœur, a honoré le travail de Jonathan Aristhène avec Seaside Juicery, qui fournit des jus frais pressés à froid, des smoothies, des laits et des aliments 100% végétaux et bios, le tout avec la volonté de maintenir une éthique de travail et de s’inscrire dans une démarche de durabilité.