Amarré à Monaco, le super yacht Lady Moura a été acheté par un milliardaire mexicain

Le Lady Moura, le légendaire yacht aux lettres d’or, vient de trouver acquéreur. Construit par Blohm & Vosset et lancé en 1990, le superyacht de 104,85 mètres était, à l’époque, le yacht le plus cher et le plus innovant au monde.

C’est l’homme d’affaires et milliardaire saoudien Nasser al-Rashid qui l’avait fait construire pour en faire sa résidence principale de vacances. Il n’avait alors lésiné sur aucune dépense.

Un superyacht qui avait fait du port Hercule son port de prédilection. Il a récemment été vendu par Camper & Nicholsons. Le prix demandé était 125.000.000 dollars.

Et depuis lundi il a pris le large. Ces derniers jours on l’a notamment aperçu du côté d’Antibes au large du port Vauban.

Cette vente représente la vente de courtage connue la plus rapide d’un navire de plus de 100 mètres au cours des 10 dernières années, ainsi que la plus grande vente de yachts enregistrée par une maison de courtage depuis 2019.

Le multimilliardaire mexicain, Alberto Bailleres González?

Qui est désormais l’heureux propriétaire de ce bateau légendaire qui a vu passer beaucoup de grandes figures royales et politiques?

La société Camper & Nicholsons qui s’est chargée de la vente n’a pas souhaité dévoiler ni le nom de l’acheteur, ni le montant final de la vente.

Selon le quotidien allemand Bild, l’heureux propriétaire du Lady Moura serait un multimilliardaire mexicain, Alberto Bailleres González, qui possède notamment les mines d’argent les plus importantes et les plus productives au monde d’où sont extraites 25 tonnes d’or et 25.000 tonnes d’argent par an… À 89 ans, selon Forbes, les actifs d’Alberto Bailleres González s’élèveraient à 9,3 milliards d’euros.

Ce magnat de l’industrie minière au Mexique n’en est d’ailleurs pas à son premier yacht. Toujours selon le quotidien allemand, il posséderait déjà la Mayan Queen IV, 93 mètres de long, qui mouillerait actuellement à Palma de Majorque.