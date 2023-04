[APPEL AUX LECTEURS] Parlez-nous de vos petits-enfants

Tantôt confident, complice, casanier ou toujours en vadrouille, vous êtes experts en gâteau, tarte et confiture ou plutôt adeptes de bons plats au restaurant. Être grands-parents c'est magique et ça change la vie! Est-ce vraiment que du bonheur ? Certes ce sont des moments de tendresse et de partage, mais c'est aussi un peu de boulot avec son lot de soucis... Cependant vous êtes des figures emblématiques de l'enfance, des piliers de la famille. Parlez-nous de ce lien, cet amour inconditionnel, d'un souvenir tendre et précieux, d'une anecdote insolite ou drôle que vous avez partagé avec vos petits-enfants...

Envoyez-nous vos textes et photos avant le 16 juin 2023, (soit des photos numériques au format jpg haute définition, soit des originaux que nous vous retournerons) en mentionnant vos nom, prénom et adresse à mensuel@nicematin.fr ou à Nice-Matin – Service Marketing Olivia Calligaris – 214, boulevard du Mercantour – 06290 Nice cedex 3.