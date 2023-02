La Vuelta devrait partir de Monaco en 2025

Monaco sera une terre de vélo ces prochaines années.

En fin d'année dernière, les dirigeants d'ASO (Amaury Sport Organisation) et le Prince Albert II officialisaient le parcours de la dernière étape du Tour 2024 : il s'agira d'un contre-la-montre entre la Principauté et Nice. Une première depuis 1989 et l'inoubliable duel Fignon - LeMond (les fameuses 8 secondes en faveur de l'Américain) rendue possible car l'arrivée traditionnellement prévue sur les Champs-Elysées, ne pourra pas avoir lieu en raison des Jeux Olympiques et des forces de l'ordre réquisitionnées.

Ce mardi, le média belge DH annonçait que Monaco devrait accueillir le grand départ de... la Vuelta 2025.

Depuis 2008, ASO est devenu actionnaire du Tour d'Espagne, avant d'en devenir le propriétaire unique en 2014. Le mastodonte de l'organisation a déjà délocalisé à l'étranger le grand départ, comme l'an passé aux Pays-Bas ou à Nîmes en 2017.

"Il y a de très fortes chances que le grand départ se fasse à Monaco en 2025", nous a confirmé une source proche du dossier.

Les liens privilégiés entre Christian Prudhomme, le patron du Tour, et le Prince Albert II ont facilité cet accord, autant que la sensibilité de la Principauté au cyclisme. Seize ans après le grand départ du Tour de France 2009, Monaco devrait encore lancer une course de trois semaines.