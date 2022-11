Où trouver du carburant dans les Alpes-Maritimes? Le point sur la situation ce mardi

Cela fait plus d'un mois que les stations-service manquent de carburants, en raison de la grève entamée le 27 septembre.

Deux sites de TotalEnergies poursuivaient le mouvement samedi: la raffinerie de Gonfreville-L'Orcher, en Seine-Maritime, et le dépôt de Feyzin dans la métropole de Lyon.

À l'échelle nationale, 760 stations étaient en rupture totale et 2.399 en rupture partielle ce mardi en début d'après-midi, d'après les données du site penurie.mon-essence. On fait le point dans les Alpes-Maritimes.

Rupture totale

Quelque 14 stations-service étaient en rupture totale de carburants, sur les 104 que comptent les Alpes-Maritimes, ce mardi en début d'après-midi.

Agip à Colomars.

Agip à Nice (Gorbella).

BP à Nice (Franklin).

BP à Nice (Arenas).

Agip à Cagnes-sur-Mer (av. de Cannes).

BP à Cagnes-sur-Mer (av. des Alpes).

BP à Cagnes-sur-Mer (Cheiron).

Esso à Antibes (Général Vautrin).

Leclerc au Cannet.

Agip à La Roquette-sur-Siagne.

Super U à Pégomas.

Total à Grasse (Moulin de Brun).

Total à Grasse (Marigarde).

Carrefour au Tignet.

Rupture partielle

Et 32 stations étaient en rupture partielle.

C'TNT à La Turbie: plus de SP98 et E10.

Total à Nice (Armée des Alpes): plus de SP95.

Total à Nice (Roquebillière): plus de SP98 et E10.

Total à Nice (Paillon): plus de SP98, E10 et diesel+.

BP à Nice (Falicon): plus de SP98, diesel+ et gasoil.

BP à Nice (Gambetta): plus de SP95 et E85.

Total à Nice (Parc Impérial): plus de SP95 et diesel+.

Avia à Nice (promenade des Anglais): plus de SP98 et diesel+.

Total à Nice (René Cassin): plus de SP95, E85 et diesel+.

Agip à Nice (Sainte-Marguerite): plus de gasoil.

Dyneff à Nice (aéroport): plus de SP95.

Total à Colomars: plus de SP95 et diesel+.

Esso à Saint-Jeannet: plus de SP98 et E10.

Carrefour à Vence: plus de SP95, E85 et diesel+.

Station à Saint-Laurent-du-Var (Pierre et Marie Curie): plus de SP98 et SP95.

Total à Saint-Laurent-du-Var (Général de Gaulle): plus de SP98, SP95 et diesel+.

Avia à Saint-Laurent-du-Var (Général de Gaulle): plus de SP98 et diesel+.

Total à Cagnes-sur-Mer (Val Fleuri): plus de SP95 et diesel+.

Total à Cagnes-sur-Mer (Oliviers): plus de SP95.

Total à Cagnes-sur-Mer (hippodrome): plus de SP95 et E85.

Géant Casino à Villeneuve-Loubet: plus de SP95, E85 et diesel+.

Avia à Antibes (route de Nice): plus de SP95 et E85.

Total à Antibes (route de Grasse): plus de SP95, E85 et diesel+.

Casino à Antibes (Nicolas Aussel): plus de SP98 et SP95.

Agip à Antibes (Juan les Pins): plus de SP98 et E10.

Total à Cannes (Riou): plus de E10, diesel+ et gasoil.

Carrefour à Cannes (aéroport): plus de SP98, E10, GPL et diesel+.

Total au Cannet (La Frayère): plus de SP95.

Total à Mougins: plus de SP98, SP95, E10 et diesel+.

Super U à Grasse: plus de SP95 et E10.

Total à Roquefort-les-Pins: plus de SP95.

Intermarché à Saint-Vallier-de-Thiey: plus de SP98 et E10.