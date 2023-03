Les gazelles du Centre cardio-thoracique de Monaco brillent en buggy électrique au Rallye Aïcha des Gazelles

Elles rentrent fières et plus soudées que jamais. Parties dompter les dunes du désert marocain pour leur deuxième participation au Rallye des Gazelles (1), Daniela Varese et Émilie Piermattei ont remporté la deuxième place dans leur catégorie « e-gazelle innovation ». Une belle performance pour ces deux salariées du Centre cardio-thoracique de Monaco qui, pour corser un peu les choses, avaient décidé de s’engager dans l’aventure en buggy électrique.

Gérer l’autonomie du buggy

Une contrainte forcément supplémentaire pour les deux amies qui ont porté haut les couleurs de l’établissement médico-chirurgical monégasque (2). "Comme c’était notre deuxième participation, on a évité de reproduire les erreurs de la première fois. C’était forcément plus dur en buggy parce que le véhicule étant tout ouvert, on se prend tout le sable. Mais c’était plus fun et ludique. Tous les soirs au camp, Fabien Lagier, le loueur du buggy, était présent pour l’entretien, explique Daniela Varese. Il a fallu faire très attention à l’autonomie des batteries, anticiper le moindre kilomètre supplémentaire car sur les dunes, le buggy consomme beaucoup plus."

L’intervention de l’assistance en cas de panne aurait coûté au duo une pénalité de 300 points. Inconcevable pour les deux compétitrices. "On a super bien géré. On a eu besoin d’aucune aide."

Cela ne les a pas empêchées de vivre quelques galères. "On est passées plusieurs fois de la joie aux larmes", se souvient Daniela. Comme ce moment où elles ont mis 5 heures à trouver une balise au milieu du sable à perte de vue. "Dans ces moments-là, il faut s’accrocher et y croire. On avait trouvé toutes les balises, il n’était pas question de louper celle-là."

Un dépassement de soi récompensé par des purs moments de sororité entre participantes. "Toutes les gazelles électriques étaient vraiment solidaires. Il n’y avait aucun esprit de compétition. On s’attendait le soir au camp. C’est ce côté humain qui fait vraiment chaud au cœur."

Et Daniela de poursuivre: "L’aventure a resserré encore davantage nos liens avec Emilie. ça confirme notre duo". Lequel ne cache pas son envie de repartir.

Un appel aux futurs sponsors

"Bien sûr qu’on a envie de repartir une troisième fois. Mais il faut tout recommencer, chercher à nouveau des sponsors pour réunir les 30 000 euros nécessaires. On remercie d’ailleurs beaucoup ceux qui nous ont soutenues cette année." Alors, elles lancent un appel à tous ceux qui voudraient sponsoriser leur prochain défi (3).

1. Le Rallye Aïcha des Gazelles est un rallye-raid exclusivement féminin, en total hors-piste, créé en 1990. Il rassemble chaque année des femmes de 18 à 71 ans et de nationalités différentes dans le désert Marocain.

2. Comme pour leur première participation, le Centre cardio-thoracique était le principal sponsor de Daniela et Émilie.Ont aussi sponsorisé le duo : le Monaco Collectif humanitaire, la Monégasque d’Interventions (MI), Monacolimo, la Compagnie Monégasque d’Excursions (CME), la maroquinerie Caprice à Menton, le restaurant L’endroit et l’agence monégasque Le toucan.

3. Pour devenir sponsor de Daniela Varese et Émilie Piermattei, contactez le duo sur Facebook via leur page "Rêve de Gazelles 2023".