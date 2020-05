On a rencontré le vainqueur du Rallye Monte-Carlo 2020

On l’avait quitté le 26 janvier, ivre de bonheur, au crépuscule du 88e Rallye Monte-Carlo où il venait de détrôner Sébastien Ogier avec brio. On l’a retrouvé la semaine dernière, loin du champ d’action d’un WRC mis entre parenthèses par la déferlante du coronavirus.

Rendez-vous en terre varoise, au circuit de karting du Luc, cour de récréation choisie pour remettre les gaz en bonne compagnie après un mois et demi de confinement dans son appartement monégasque.

"Rien n’est encore planifié mais j’espère bien que l’on fera une séance d’essais au mois de juin, peut-être en Allemagne à côté de l’usine de Hyundai Motorsport", répond Thierry Neuville quand nous le sondons sur les perspectives de reprise.

"Côté course, l’hypothèse la plus optimiste prévoit un nouveau départ en fin d’été. On croise les doigts..." Actuellement 3e du classement pilotes, le porte-drapeau belge ne rumine pas la panne électrique l’ayant privé de gros points au Mexique, juste avant le break longue durée. Seul l’avenir l’intéresse.

Pour lui, à bientôt 32 ans, horizon rime plus que jamais avec ambition. En pole position, évidemment, figure celle de gommer l’étiquette d’éternel dauphin collée sur sa combinaison de quintuple vice-champion du monde...

Thierry, avant de reprendre le volant ici, quelle fut votre première action de "déconfiné"?

Avec Deborah et Camille (sa compagne et sa fille âgée de 10 mois, ndlr), nous sommes allés prendre l’air à la campagne. Je possède depuis peu une maison de vacances à Callas, dans le Haut-Var. Après sept semaines de surplace entre quatre murs, une mise au vert s’imposait.

On dit souvent que la paternité change un homme. Quid du pilote?

(L’air surpris) Je n’ai pas l’impression d’être un autre pilote depuis l’arrivée de Camille. Ott Tänak a deux enfants, Sébastien Ogier un fils, Elfyn Evans des jumeaux. Ils sont plus rapides maintenant, non? (Rires)

Vous êtes résident monégasque depuis 2013. Vous avez signé un bail longue durée?

Ma compagne visite aujourd’hui une crèche pour la petite. Donc aucun départ planifié à court ou moyen terme. Avant d’agrandir la famille, on a changé d’appartement. La mer est en face, la salle de sport en bas de l’immeuble. Je me sens bien à Monaco. J’ai pas mal d’amis. Des pilotes originaires du coin ou d’ailleurs, ainsi que d’autres sportifs dont quelques compatriotes, cyclistes et tennismen belges.

Cette victoire au Rallye Monte-Carlo 2020, où figure-t-elle sur votre échelle de valeurs?

A vrai dire, je pense qu’elle restera la plus prestigieuse, la plus importante, quand sonnera l’heure du bilan. Gagner le Monte-Carlo, ça marque les esprits. Donc les gens s’en souviendront. Personnellement, sans hésitation, je place en tête le Rallye de Sardaigne 2018, ce duel assez tendu contre Ogier remporté dans la dernière spéciale. Vu le contexte du moment, il y avait une tension énorme au départ de la "power stage". Tempête sous le casque! Vous savez, en général je ne me laisse pas submerger par les émotions. Là, ce fut une exception. Jamais je n’ai ressenti une telle joie, autant de fierté. Ni avant, ni après. C’était "waouh!" (Il réfléchit un instant) Mais, bon, dans trente ans, OK, sûr que je parlerai d’abord du Monte-Carlo 2020 à mes petits-enfants...

La clé de la réussite, ce fut votre prise de risques le dimanche matin sur les pentes du Turiniet du Braus?

(Du tac au tac) Non. Lors de la dernière étape, j’ai parfaitement géré mon rythme, ma progression. Aucune folie. Tout était sous contrôle. La preuve: on prend les 5 points dans la "power stage" sans être à la limite, en lâchant une seconde et des poussières, ici et là, en fin de parcours. Je me sentais plus à l’aise, plus constant, que les jours précédents alors que les autres (Ogier et Evans) étaient apparemment un cran en dessous. Ne me demandez pas pourquoi, je n’en ai aucune idée. (Large sourire)