Voici à quoi va ressembler le futur hôtel 5-étoiles de Cap-d'Ail

À ce jour, le terrain n’est encore qu’une friche, débroussaillée de temps à autre. Plus de 12.850 m² de végétation, nichés entre l’avenue Marquet et l’allée Auguste-Dalmasso à Cap-d’Ail.

Dans le jargon de la SNCF, propriétaire de cette parcelle, on parle plutôt de parcelle "délaissée". Demain, en 2025 - si les délais sont respectés -, un hôtel de luxe "5 étoiles" surplombera les terrains de tennis, la plage Marquet et la mer Méditerranée.

Ça ne pouvait pas en être autrement. "Quand on a décidé du Plan local d’urbanisme, on avait pris l’option de l’hôtel sur ce terrain pour éviter d’avoir des résidences secondaires, confie Xavier Beck, maire de Cap-d’Ail. Par le passé, un projet avait capoté en raison du prix du terrain. En juillet 2019, SNCF Immobilier a relancé un appel à candidatures."

L’acte notarié de vente reste, certes, à signer, mais c’est Fondimmo qui a reçu les faveurs de l’entreprise ferroviaire et ce, au détriment de quatre autres concurrents, lors d’un appel d’offres lancé en novembre 2019.

Sur la Côte d’Azur, le nom du promoteur immobilier villefranchois est notamment associé au projet "Iconic!" à la gare Thiers de Nice.

Trois restaurants, de la brasserie à l’étoilé

La gestion opérationnelle et les clefs de l’établissement seront, elles, entre les mains du groupe hôtelier de luxe Kempinski, 123 années d’expérience et 75 hôtels 5 étoiles au compteur. "

L’enseigne n’est pas présente en France et à Monaco. Cela a dû peser dans le choix final", confie Paolo Celi, gérant de Fondimmo. À deux pas de la Principauté, l’hôtel comprendra 130 chambres avec terrasse et vue mer - "le prix moyen de départ est à 420 euros" -, trois restaurants, des bars, un spa, des salles de réunion et de réception, et une piscine sur le toit.

Les plans, eux, sont signés du cabinet Fuskas, du nom de ce couple d’architectes italiens. "Le terrain présente une topographie bien particulière. Le projet devait respecter les formes et la géologie ; l’hôtel épousera donc les courbes du terrain", confie Paolo Celi. Outre le respect des règles d’urbanisme, l’insertion paysagère était notamment l’un des critères majeurs à respecter.

"Les riverains n’auront pas la vue mer obstruée"

D’ailleurs, Paolo Celi anticipe déjà les éventuelles doléances de riverains qui, forcément, auront à subir les nuisances du futur chantier: "Les riverains n’auront pas la vue sur la mer obstruée. C’était l’une des demandes de la mairie de Cap-d’Ail", précise Paolo Celi. Xavier Beck confirme: "L’hôtel fera cinq étages et arrivera à la hauteur de l’ancienne voie ferrée. Et pour qu’il n’y ait aucun doute, on a même précisé que les ouvrages techniques seraient inclus. Aucune habitation de l’avenue Dalmasso ne sera impactée", martèle-t-il.

Une réunion de présentation du projet, destinée aux riverains, qui devait se tenir début décembre, a été repoussée compte tenu du contexte sanitaire. Elle aura vraisemblablement lieu en début d’année prochaine. "Elle se tiendra avant le dépôt du permis de construire", précise Xavier Beck. Lequel devrait être déposé vers le printemps.

Les premiers coups de pioche, eux, ne sont pas attendus avant la fin 2022.