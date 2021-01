Une piste "difficile et dangereuse" à Sospel

"Il ne faut pas oublier la Vésubie, ni La Roya, ni la Bévéra", soutient Michel Daigneau, président de l’association des Déroutés de Sospel. Bonne nouvelle : la mairie va diligenter des travaux sur la piste du Portugalier, quand l’entreprise mandatée sera disponible. « Sûrement en février », rassure Jean-Mario Lorenzi, le maire de la commune.

Ces travaux devraient durer une quinzaine de jours et consister en la création d’un caniveau en béton, tout au long de la piste, pour permettre l’évacuation de l’eau. La commune aimerait également goudronner le revêtement de la voie, afin de la rendre praticable. Le projet est encore à l’étude.

"Tout n’est pas parfait"

La piste est située sur une zone classée en état de catastrophe naturelle. Même si c’est une route communale, c’est le Département qui a financé les travaux, trop onéreux pour la mairie. « Tout n’est pas parfait, la piste est difficile et dangereuse, mais c’est bien mieux que de remonter à pied », appuie Michel Daigneau.

En effet, des grilles d’évacuation ont été dispersées tout au long de la piste. Mais, à cause du vent et des intempéries, elles ont déjà été recouvertes par de la terre, des végétaux… empêchant l’eau de s’écouler convenablement. Quand il pleut, de grosses coulées de boue rendent la conduite très compliquée. « Et, à cause de l’érosion, le talus n’est pas stabilisé », explique Jean-Mario Lorenzi.

Cerise sur le gâteau : la tempête Alex a raviné la route, créant des rigoles et faisant craindre l’affaissement de la piste.

« Sans oublier que tous les véhicules ne peuvent pas rouler dessus. Et on ne peut pas tous s’acheter un 4x4 », achève Michel Daigneau.

L’espoir qu’il ne neige pas trop

En attendant mieux, les habitants des hameaux de Bérulf et de Sainte-Sabine, qui empruntent la piste tous les jours pour rejoindre Sospel, roulent doucement et croisent les doigts pour qu’il ne neige pas trop cette année.

« On a déjà failli avoir des voitures dans le ravin, donc on demande aux conducteurs de laisser la priorité à ceux qui descendent et de ne pas prendre trop d’élan pour attaquer la dernière montée », explique Michel Daigneau, qui conclue, en souriant : « on garde nos chaussures de rando dans le coffre, pour finir à pied si besoin ».

"En 20 mois, j’ai perdu dix kilos"

Après avoir traversé la forêt à pied pendant une vingtaine de mois, les habitants des hameaux de Bérulf et de Sainte-Sabine se félicitent de la nouvelle piste du Portugalier, inaugurée le 21 décembre 2019.

« On a souffert le martyre. On descendait et on montait à pied, parfois chargés avec des sacs remplis de courses », se remémore Michel Daigneau, le président de l’association des Déroutés de Sospel. « J’ai perdu dix kilos, que j’ai repris à la mise en service de la piste », plaisante-t-il. Avec près de 200 mètres de dénivelé et 20 minutes de marche – « à vide » –, les Sospellois avaient effectivement de quoi s’entretenir.

Une piste en deux parties

La partie moins drôle, c’est que plusieurs personnes se sont blessées dans cette épopée. D’autres sont restés bloqués chez eux, car ils n’étaient pas physiquement en état d’emprunter le chemin, pentu et large de 40 centimètres.

Tout a commencé le 16 avril 2018, à 7 heures du matin. La route qui relie Sainte-Sabine à Sospel s’écroule. Par chance, aucun blessé n’est à déplorer, mais il est techniquement impossible de refaire une artère au même endroit.

« On imagine bien qu’il est difficile de faire autre chose, mais le fait est que la piste est dangereuse », regrette Michel Daigneau. Outre la piste du Portugalier, c’est surtout la dernière partie, faisant le lien avec le hameau de Sainte-Sabine, qui est difficilement praticable. Gérée par la commune et non-inclue dans le marché de la piste, cette portion devrait être goudronnée dans les semaines à venir.