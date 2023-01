Pourquoi le rallye Monte-Carlo fait grincer des dents certains habitants du haut-pays

Des voitures bariolées qui vrombissent dans tous les sens, des hélicoptères qui quadrillent la zone, des trottoirs transformés en parking… Comme d’autres communes du haut-pays niçois, Puget-Théniers accueille la 91e édition du rallye Monte-Carlo, ce week-end.

Vendredi, cette ancienne sous-préfecture, au cœur de la vallée du Var, a été traversée deux fois par la deuxième étape de la course. Avant d’accueillir le refuel et le regroupement technique, ce samedi.

"On est là pour la vitesse et le bruit"

Puget-Théniers n’est donc pas qu’un point de passage, mais un lieu d’arrêt, où touristes et fans font eux aussi étape. Le maire s’en félicite, même s’il n’a pas de projection sur le nombre de personnes attendues.

Il faut dire que l’événement attire des passionnés, des fidèles, prêts à venir de loin. Des Italiens, des Finlandais ou des Français d’un peu partout. Comme cette famille de Toulousains: "On l’a toujours fait, raconte Anne. C’est un rallye mythique, il y a des gens célèbres qui viennent courir. On est là pour la vitesse et le bruit".

Voitures stationnées partout

Mais tout le monde n’a pas l’oreille mélomane à Puget-Théniers. Des habitants grognent contre le bruit, les voitures stationnées partout sur les trottoirs de la ville ou plus généralement la difficulté d’accès au centre-ville pour les habitués. "Moi, ça me saoule, balance Adeline. Tout le monde est garé partout, se déplacer avec la petite dans la poussette, c’est impossible. Et il y a des personnes qui se sont installées en bas de chez moi, ils font le barbecue et sifflent les filles…"

Un des bouchers a décidé de fermer ce week-end. Parce que ses clients ne peuvent pas venir en centre-ville, selon les riverains.

"Une bonne chose pour le commerce"

"Ce sont les anti-rallye, alors que c’est vraiment bien. On a déjà fait trois services", balaie-t-on au QG Théniers, un restaurant de la vieille-ville, qui tourne à bloc. Comme d’autres établissements. Pas tous.

"C’est une bonne chose pour le commerce, on est contents, raconte Cécile Cohen, qui vend des crêpes au Goomiz. Ça apporte beaucoup plus de monde, surtout en hiver. Même si moi, ça ne m’apporte pas tant que ça, par rapport au monde qu’il y a."

Ceux qui vendent des bières le soir, par contre, n’ont pas de souci à se faire. "Le rallye serait ailleurs, on irait ailleurs", sourit Baptiste. Ils sont venus à 19 depuis Bourg-en-Bresse et suivent le rallye depuis dix ans. "On consomme local, surtout quand on va au bar."