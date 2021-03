Les obsèques du réalisateur Bertrand Tavernier auront finalement lieu dans le Var

Après sa disparition jeudi dernier dans la cité du Préconil, le réalisateur a donc choisi de faire son ultime voyage non loin de la solide bâtisse acquise par sa famille en 1939 aux Saquèdes ainsi que de celle où il s'est éteint, et dont il aimait encore profiter ponctuellement pour se retirer.



Son épouse Sarah ainsi que ses enfants Nils et Tiffany, l'accompagneront jusqu'à sa dernière demeure ce mardi 30 mars à Sainte-Maxime.



"Les obsèques auront lieu dans l'intimité", est-il précisé. Etant donné le contexte sanitaire, peu de chance de voir se recueillir au côté des proches l'un de ses acteurs fétiches. A commencer par Philippe Torreton, pourtant à l'affiche de quatre de ses longs-métrages.



Bertrand Tavernier aurait été emporté à 79 ans par une pancréatite, dont il souffrait depuis des années.