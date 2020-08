Le maire de Tende vivement critiqué sur les réseaux sociaux après l'interruption brutale d'un documentaire, il s'explique

Depuis l’incident, la mairie de Tende est régulièrement prise à partie sur sa page Facebook – en commentaires de posts sans lien avec le loup.

Des internautes appellent ainsi à boycotter le village et reprochent au maire, Jean-Pierre Vassallo, d’avoir laissé les faits se dérouler.

Dans une lettre adressée à ses partenaires institutionnels, l’élu s’explique: "Face au risque potentiel de confrontation non maîtrisée et de troubles à l’ordre public, j’aurais pu utiliser les pouvoirs de police du maire pour interdire cette manifestation. J’ai autorisé cet événement par respect pour le travail fourni, la liberté d’opinion et favoriser l’échange constructif."