La nouvelle place du Casino Monte-Carlo loin de faire l’unanimité

Notons qu’il avait été envisagé, un temps, des projets de miroirs d’eau ou de pelouse. Options finalement écartées pour le choix du dallage en pierre.

"L’utilisation du revêtement en pierre naturelle permet de rendre la place aux piétons qui pourront y cheminer de manière plus fluide, de faciliter l’accueil d’événements exceptionnels, et de maintenir le stationnement des belles cylindrées, un 'showroom' automobile à ciel ouvert unique et traditionnel qui fait partie des éléments attendus par les nombreux visiteurs de la place du Casino", résumait, le 3 février à nos confrères de Monaco-Hebdo, Luc Leroy, en charge du projet d’aménagement de la place du Casino (2).

Lequel, toujours dans cette interview écrite, estimait qu’en englobant la refonte de l’Hôtel de Paris et la construction du One Monte-Carlo, "la surface végétalisée aura augmenté de près de 20 % sur l’emprise globale de ces projets".

Cette nouvelle configuration devait d’ailleurs subir deux grands tests événementiels: la F(ê)aites de la Danse et le concert tant attendu de la superstar Céline Dion. Tous deux annulés.

(1) On lui doit aussi la refonte des jardins des Boulingrins et les aménagements paysagers du Larvotto et de l’Anse du Portier.

(2) Sollicités ce vendredi matin pour réagir aux critiques formulées par nos internautes sur nos réseaux sociaux, ni la Société des Bains de Mer, ni le cabinet du paysagiste Michel Desvigne n’ont donné suite.