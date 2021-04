Rolex Monte-Carlo Masters: Stefanos Tsitsipas premier qualifié pour la finale

Le Grec, qui n'a toujours pas cédé la moindre manche du tournoi, affrontera dimanche Andrey Rublev (8e), le tombeur de Rafael Nadal en quarts, ou Casper Ruud (27e) pour succéder à Fabio Fognini au palmarès de l'épreuve monégasque qui ouvre la saison sur terre battue.

Trois fois demi-finaliste en Grand Chelem, vainqueur des Masters de fin d'année en 2019, deux fois finaliste en Masters 1000 (Canada 2018 et Madrid 2019), Tsitsipas a gagné quatre tournois ATP 250 (Stockholm 2018, Marseille et Estoril 2019, Marseille 2020) mais aucun de catégorie plus élevée.