Rolex Monte-Carlo Masters: Fabio Fognini, le tenant du titre éliminé

L'Italien, 18e mondial, a été sorti en demi-finale ce vendredi en fin d'après-midi par le jeune (22 ans) et talentueux Norvégien Casper Ruud (27e mondial) en deux sets (6-4, 6-3) et 1h36. Il n'y aura donc pas la revanche attendue en demi-finale entre Rafael Nadal et Fabio Fognini.

En 2019, l'Italien avait sorti l'Espagnol en demi-finale à Monte-Carlo avant de remporter le tournoi. Ruud va disputer une deuxième demi-finale en Masters 1000, après celle perdue à Rome l'an passé contre Djokovic.

Il affrontera le vainqueur du match Nadal-Rublev, qui se joue ce vendredi soir.