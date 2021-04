Rolex Monte-Carlo Masters: Andrey Rublev rejoint Stefanos Tsitsipas en finale

Ruud, qui avait éliminé en quarts le tenant du titre Fabio Fognini, a été le premier à réussir le break pour mener 2-1.

Mais Rublev a enchaîné quatre jeux d'affilée pour se détacher 5-2 et conserver cet avantage.

La Russe de 23 ans a immédiatement fait le break (2-0) dans la seconde manche et semblait devoir remporter une victoire expéditive. Mais le Norvégien, un an plus jeune, a réussi à équilibrer les débats.

Il a enchaîné quatre jeux d'affilée pour mener 4-2. Rublev a toutefois mis un terme à l'hémorragie, égalisé à 4-4 puis réussi le break décisif pour pener 6-5 et servir pour le match.

"J'ai compris après son break qu'il fallait que j'élève mon niveau, que j'accentue ma vitesse et que je frappe plus fort parce que, sinon, je n'aurais aucune chance. C'est ce que j'ai fait et lui, de son côté, il a commencé à commettre plus de fautes", a commenté le Russe.

Celui-ci a conclu sur un jeu blanc: un gros ace lui a offert trois balles de match et un enchaînement de deux énormes gifles de coup droit lui a permis de mettre le point final.

Roi des ATP 500 avec quatre titres de ce niveau l'an dernier (Adelaïde, Hambourg, Saint-Pétersbourg et Vienne) et encore un cette année (Rotterdam), Rublev n'avait encore jamais atteint la finale d'un tournoi de rang supérieur.

Il a joué pour la première fois une demi-finale de Masters 1000 au début du mois à Miami et a joué quatre quarts de finale de Grand Chelem (US Open 2017 et 2020, Roland-Garros 2020, Open d'Australie 2021).