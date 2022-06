On connaît le nom du successeur de Zeljko Franulovic à la tête du tournoi monégasque

Zeljko Franulovic a désormais un successeur à la tête du Rolex Monte-Carlo Masters. L'ancien joueur croate, qui a occupé la fonction de directeur du tournoi monégasque de 2005 à 2022, a été remplacé par David Massey, a annoncé ce jeudi le tournoi.



Résident en Principauté depuis fin 2001, David Massey, 44 ans, a travaillé 20 ans au sein de l'ATP Tour où il a occupé des fonctions dans la communication, le sponsoring et les relations avec les tournois avant d'assumer le rôle de vice-président de l'ATP pour l'Europe en 2009. En janvier 2016, ce polyglotte, qui parle couramment anglais, français et espagnol, a été nommé vice-président exécutif de l'ATP en Europe.



En octobre 2021, il a rejoint le Rolex Monte-Carlo Masters en tant que directeur-adjoint du tournoi et occupera, à partir du 1er juillet 2022, la fonction de directeur du tournoi. "C’est un grand honneur pour moi de relever ce nouveau défi. Je souhaite remercier Mademoiselle Mélanie Antoinette de Massy et l’ensemble des membres du comité d’organisation pour la confiance qui m’est accordée. De par son histoire liée à la Principauté et à la famille princière, son site unique au monde qui plonge dans la Méditerranée et ses prestigieux partenaires, le Rolex Monte-Carlo Masters occupe une place à part dans le cœur des joueurs. Sous l’impulsion de la Baronne Elizabeth-Ann de Massy et de mes prédécesseurs, ce tournoi centenaire n’a cessé de se développer au fil des années. En apportant un regard neuf et mon expérience internationale, je souhaite pouvoir accompagner la poursuite de son rayonnement", a déclaré David Massey, à l’annonce de sa nomination.