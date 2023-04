Monte-Carlo: c'est fini pour Richard Gasquet

Richard Gasquet attendait avec impatience ce retour en Principauté. Absent depuis 2018, l'Héraultais de 36 ans, classé 42e mondial, avait une belle opportunité de rallier le deuxième tour.

En face, Dominic Thiem, tombé à la 111e place mondiale. Mais l'Autrichien, double finaliste de Roland-Garros, n'a jamais tremblé ce lundi soir.

Il a attendu sa sixième balle de break pour prendre tout de suite le service du Français. Bien que poussé par le public du court Rainier III, Gasquet n'a jamais réussi à revenir, laissant son adversaire prendre le large (6-1, 6-4).

Pour le moment, seul le Nîmois Benjamin Bonzi, vainqueur de l'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (6-1, 7-5), s'est qualifié pour le deuxième tour. Le Messin Ugo Humbert, opposé ce mardi à Lorenzo Sonego, tentera de le rejoindre.

La réaction de Richard Gasquet

"Déjà, j'ai un jeu qui convient très bien à Thiem, du fond de court, un peu lifté. Et le soir, les balles sont très lourdes, j'ai eu du mal à générer de la puissance et j'ai joué assez court. Quand c'est le cas, l'adversaire est souvent meilleur que moi. Et, lui, joue très bien. Il m'a mis assez vite sous l'eau. Je ne servais pas très bien non plus, ce n'était pas un énorme niveau. Je l'ai trouvé très bien, je ne peux pas dire pourquoi il ne gagne pas plus de matchs. Ça va revenir, surtout sur terre battue, il sert très bien, frappe fort dans la balle... Je ne me trouve pas fabuleux non plus, je manque de force et je l'ai fait briller. J'ai essayé de jouer plus rapidement au deuxième set mais il était plus fort, il a mieux joué que moi."