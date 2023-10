La 3e édition du Tennis Europe Junior Masters se tiendra à nouveau au Monte-Carlo Country Club

La troisième édition du Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo aura une nouvelle fois lieu sur les mythiques courts du Country Club. Cette compétition constitue un moment phare de fin de saison pour l'élite des jeunes joueurs et joueuses européen.nes, rassemblant les 8 meilleurs talents masculins et féminins des catégories moins de 14 ans et moins de 16 ans du Tennis Europe Junior Tour. Parmi les anciens champions, de grandes légendes telles que Rafael Nadal, Alexander Zverev, Kim Clijsters et Belinda Bencic.

L'édition 2023 apportera un nouveau souffle à ce tournoi en introduisant un changement de format. Le Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo adoptera le format "Round Robin". Cette transition vers un système de jeu en rotation donnera une autre dimension à la compétition, offrant aux jeunes talents une expérience encore plus excitante.

Un week-end qui promet donc, et dont se félicite Mélanie-Antoinette de Massy, la présidente de la Fédération monégasque de tennis et du Monte-Carlo Country Club: "C'est avec un immense plaisir que nous nous préparons à accueillir le Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo pour la troisième année consécutive. Je suis ravie de pouvoir recevoir en Principauté ces jeunes champions qui sont sans aucun doute la future élite du tennis mondial. Le passage cette année au format ‘‘Round Robin’’ apporte un nouveau dynamisme à cet événement, garantissant des moments inoubliables sur nos courts."