"J’aime être le lien entre le public et le sport": les confidences de Marc Maury, voix du Rolex Monte-Carlo Masters depuis 1995

Vous ne connaissez peut-être pas son visage mais probablement sa voix. Marc Maury, c’est la voix du Rolex Monte-Carlo Masters. Présent sur le tournoi depuis près de trente ans, l’originaire de Bagneux en banlieue parisienne a travaillé sur les plus grands évènements sportifs du monde. Entre deux rencontres, le soixantenaire s’est entretenu avec Monaco-Matin où il évoque ses débuts, son métier et sa passion pour le sport.

Comment est-ce qu’on devient présentateur?

Je ne pensais pas faire ce métier. Je travaillais dans l’athlétisme parce que j’en viens, c’est mon sport. Je faisais des décathlons et puis j’ai pris un micro et ça a plu. Je faisais ça deux ou trois mois dans l’année. Il y a eu une bascule au début des années 1990. Le président actuel de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton [qui était directeur du tournoi de Lyon à l’époque, NDLR] cherchait à bousculer les codes dans le tennis. Il m’a sollicité. À l’époque on n’avait pas le droit d’aller sur le terrain, ni de mettre de la musique ou de faire des interviews sur le court. Les joueurs étaient un peu loin du public. Ils ont autorisé ça pour qu’il y ait une plus grande connivence avec le public. On a travaillé sur un format de présentation avant et après la balle de match, en 1994, pour le Grand Prix de tennis de Lyon. On a été les premiers à le faire. Ce format a ensuite été repris dans le monde. On aurait dû le déposer [rires]. Plusieurs personnes sont venues me demander si on pouvait le faire pour le tournoi de Bercy, puis à Marseille et Toulouse, et enfin Alain Manigley, qui est le secrétaire de la Fédération Monégasque de Tennis, m’a demandé si on pouvait le faire ici à Monaco mais sans musique. C’est comme ça que j’ai commencé ici en 1995.

Donc ça s’est fait un peu par hasard…

Oui et non. Je faisais plein de choses à l’époque. Je commentais l’athlétisme pour Eurosport et j’ai été engagé par Charles Biétry à Canal+. Parallèlement, je faisais des animations sans penser à en faire un métier. J’ai aussi travaillé sur le rugby que j’ai pratiqué, puis le tennis et ça a ouvert sur d’autres sports comme le handball, le football avec la Ligue des Champions. Je vais aussi travailler sur la Coupe du monde de rugby cette année.

On ne l’imagine pas forcément lorsqu’on vous voit interviewer des joueurs en fin de match mais cela implique beaucoup de préparation?

Toujours! Je suis un homme de fiches (il en sort quelques-unes de sa poche à l’intérieur de sa veste). Généralement j’ai des fiches que je compile pour tous les joueurs. Djokovic en a deux, Nadal en a deux. Ce n’est pas que je ne veux pas numériser mais je n’ai pas trouvé de logiciel qui me faisait transformer mes notes chaque semaine donc je le fais à la main. Ça fait à l’ancienne, je ne suis pas rétrograde mais ça me permet de mémoriser.

"J'ai donné mes fiches à Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon comme cadeau"

Il y a des préparatifs avant le tournoi et chaque jour?

Je mets mes fiches à jour tous les jours du tournoi. Parfois on a de nouveaux joueurs donc je crée de nouvelles fiches. Entre mon sac ici et à la maison je dois avoir entre 800 et 850 fiches pour les garçons et les filles. Ça en fait pas mal mais je les garde. Et lorsque certains joueurs ont arrêté leur carrière comme Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, je leur ai donné mes fiches l’année dernière comme cadeau!

À quoi ressemble une journée type?

Généralement j’arrive vers 9 h. On a une réunion d’organisation sur le tournoi avec tous les services. Ensuite je prépare les différents matchs au bureau si ce n’est pas déjà fait la veille quand le programme tombe. En fonction des ajustements à faire, on reprend certaines choses. Comme aujourd’hui (lire hier), le classement a changé dans la nuit parce que c’était lundi de Pâques donc il faut toujours être attentif à ce qu’on va annoncer. Les joueurs entendent ce qu’on dit donc on ne veut pas se tromper, comme un journaliste. Je n’aime pas du tout qu’un joueur vienne me dire « Tu as oublié ça », mais ça peut arriver, personne n’est infaillible. On a de bonnes relations avec eux.

Qu’est-ce que vous faites pendant les rencontres?

Je les regarde. On a pas mal de télévisions dans le club donc on peut les regarder où qu’on soit. J’ai les résultats sur le téléphone aussi. Le club n’est pas hyper grand donc on peut s’éloigner et revenir en courant si jamais il y a un abandon mais on essaie de se tenir le plus possible au courant. Et quand je peux, je me prends une petite place sur le côté du court et je regarde le match parce que les questions que je vais poser vont porter sur le match. Surtout les premières questions. Notamment le moment clé qui a peut-être fait basculer la victoire d’un côté. Et les joueurs sont très précis, ils savent exactement ce qu’il s’est passé donc il faut être attentif. Si je n’ai pas vu tout le match j’aurais une question plus globale sur la manière dont il a joué.

"Tous les grands champions me touchent beaucoup"

On sent que vous êtes un passionné de tennis…

J’adore ça. Je suis un boulimique de sport. Quand j’avais 8 ans je faisais des stats en athlé, mes parents ne comprenaient pas mais ça m’a beaucoup aidé. Je retiens les chiffres, j’aime beaucoup ça. Vivre avec moi c’est aimer le sport parce que sinon c’est compliqué. Je ne passe pas mes week-ends à regarder du sport mais quand je peux je vais dans les stades, je m’intéresse à beaucoup de choses.

Est-ce qu’il y a un joueur qui était votre idole?

Idole non, je ne suis pas fan, je n’idolâtre personne. Je pense qu’il y a de beaux exemples à regarder. Je suis admiratif de certaines carrières. Les grands champions sont hyper attachants. Tous les grands champions me touchent beaucoup. Au tennis on a eu la chance d’avoir cette génération dorée.

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans ce que vous faites?

Être le lien entre le public et le sport. Par exemple pour certains qui ne connaissent pas bien un sport, de leur présenter et leur faire apprécier.

"J'ai eu du mal à comprendre Rafa Nadal [rires]"

Une anecdote au cours de ces 27 dernières années?

Il y en a pas mal! J’ai présenté Rafa Nadal en 2003, il avait eu une invitation à 17 ans. Je rentre sur le terrain et pour lui c’était une première en interview. Il me voit arriver et il me dit "No hablo Inglés, no hablo inglés!". Je lui dis "J’ai fait espgnol en deuxième langue mais tu vas m’aider, tu vas parler lentement." Première question il répond gentiment, deuxième question il fait attention et à la troisième il était plus à l’aise alors il s’est lâché et j’ai eu du mal à comprendre [rires]. Je suis allé le voir dans le vestiaire après pour lui dire que c’était top mais bon… Pendant cinq ans on a fait les interviews en espagnol dans tous les stades et ça lui a beaucoup plu.

Quel est l’évènement sportif que vous n’avez pas encore réalisé et que vous rêvez de couvrir?

On m’avait posé la question et j’avais dit le Super Bowl en rigolant. La boucle sera bouclée avec les Jeux de Paris en 2024, c’est un rêve pour tout français. Sinon rien ne me manque, je suis assez comblé et privilégié par ce que j’ai fait. Si je devais le refaire je referai la même chose.