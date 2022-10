8 questions pour tout savoir sur Elon Musk, le fantasque milliardaire qui vient de prendre le contrôle de Twitter

"L'oiseau est libéré". C'est ce qu'a tweeté l'insaisissable Elon Musk, ce jeudi 27 octobre, après avoir acheté le fameux réseau social à l'oiseau bleu, Twitter, pour 44 milliards de dollars. Ce faisant, il a ouvert un nouveau chapitre incertain pour la plateforme, au cœur de la vie politique et médiatique des Etats-Unis et de nombreux pays. Vous n'avez rien compris à cette histoire de rachat et d'ego, mâtinée de débat sur la liberté d'expression prétendument bafouée par le réseau social? On vous résume l'histoire de son personnage principal en 5 minutes. Qui est Elon Musk? Né en Afrique du Sud, également citoyen américain (par immigration) et canadien (par sa mère), Elon Musk est, à 51 ans, l'homme le plus riche de la planète. Au fil des ans, il est devenu une figure centrale du néocapitalisme américain. Il partage avec ses 110 millions d'abonnés ses ambitions extra-planétaires et ses idéaux politiques, considérés comme "libertariens" (basés sur l'autorégulation du marché et des individus, sans aucune intervention de l'Etat). Comment a-t-il fait fortune? Après une licence en physique et économie au Canada et à Philadelphie, Elon Musk quitte son master de Stanford en 1995 pour fonder Zip2, une société qui fournit des cartes et des annuaires commerciaux aux journaux en ligne. En 1999, celle-ci est rachetée par Compaq pour 307 millions de dollars. Un premier coup. En 2002, il revend à eBay ses parts dans l'entreprise PayPal (anciennement X.com), qu'il avait cofondée, pour 180 milliards de dollars. Prix total de ce rachat: 1,5 milliard. La fortune de Musk est aujourd'hui estimée par Forbes à environ 221 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'entrepreneur en série est à la tête de Tesla, premier constructeur de véhicules électriques au monde, et de SpaceX, sa société spatiale. Cette dernière doit aider la Nasa à envoyer des astronautes sur la Lune d'ici 2025. Un rêve d'enfance. A côté des ces mastodontes de l'industrie, Twitter apparaît davantage comme un caprice politique de milliardaire.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Pourquoi fait-il régulièrement polémique? "Mégalomane", "bourreau de travail"... Elon Musk avait déjà donné, au fil de ses tweets, un aperçu de sa personnalité, soucieux de son image de patron rebelle, amateur de joutes verbales et de provocations, anti politiquement correct. Une ligne insaisissable, qui plaît de plus en plus à certains Républicains américains. "Son style libertarien a un peu de droite radicale en lui", estime Roger Kay, de Endpoint Technologies Associates. Sur Twitter, il a même récemment livré ses conseils pour mettre fin à la guerre en Ukraine - un avis pas vraiment du goût de Kiev -, défié Vladimir Poutine en duel ou comparé le Premier ministre canadien Justin Trudeau à Adolf Hitler... Divorcé trois fois, Musk est père de dix enfants. L'une d'entre eux a déposé une demande pour changer de nom de famille, afin de couper tout lien avec son père. La presse américaine a également révélé qu'il avait eu des jumeaux, en novembre 2021, avec une dirigeante de Neuralink, quelques semaines avant la naissance d'Exa Dark Sideræl Musk, conçue avec la chanteuse Grimes. C'est la petite sœur de X Æ A-12, un garçon. Deux prénoms qui ont enflammé la Toile lors de la naissances des enfants. Admirateurs et détracteurs, pourquoi fascine-t-il autant? Considéré comme un visionnaire, l'homme a ses admirateurs, qui n'hésitent pas à défendre toutes ses sorties sur Twitter. Mais il compte également nombre de détracteurs, qui lui reprochent d'agir comme un Citizen Kane des temps modernes, écrasant paradoxalement toute contradiction sur son passage. Son arrivée tonitruante dans les médias, via Twitter, inquiète. Avec ses déclarations, l'homme clive en effet davantage que d'autres milliardaires pourtant déjà honnis, comme Jeff Bezos ou Bill Gates, qui se font plus discrets sur les réseaux sociaux. Toutefois, il est difficile de nier le succès de Tesla. Longtemps déficitaire, l'entreprise est désormais un immense succès industriel et financier, avec un profit record de 5,5 milliards de dollars en 2021 et une valorisation boursière estimée à 710 milliards de dollars. Time Magazine a nommé Elon Musk "personnalité de l'année" fin 2021.

à lire aussi "L'oiseau est libre": Elon Musk a pris le contrôle de Twitter et licencié des dirigeants

Depuis le début de la pandémie, les réseaux sociaux ont largement contribué à amplifier les polémiques, à radicaliser les débats et au final à décrédibiliser la parole scientifique. DR.

Pourquoi a-t-il racheté Twitter? Elon Musk se plaignait depuis plusieurs mois de bannissements à vie de comptes (notamment de l'extrême droite américaine) et de certaines règles de Twitter sur la haine en ligne. Il avait notamment défendu le droit de Donald Trump, écarté en 2021, à être présent sur la plateforme. De manière générale, il reprochait à Twitter sa gestion "opaque" des algorithmes de recommandations de contenus et sa modération. Par bravade et pour éviter de partir s'exprimer sur le réseau concurrent en vogue, Parler.com (et alors qu'il n'a lui-même jamais été censuré), l'entrepreneur a déposé en avril une offre de rachat de Twitter. Pourquoi ce rachat a-t-il duré et posé problème? Après cette première offre "improvisée" de 44 milliards de dollars (54,20 dollars par action), Elon Musk s'est retiré aussitôt, estimant que le réseau social ne lui avait pas dit toute la vérité sur le nombre de faux comptes écumant Twitter. Echaudé par la conjoncture économique qui lui a fait récemment perdre plusieurs milliards de dollars, il semblait avoir simplement changé d'avis devant une dépense trop colossale... même pour lui. Mais le conseil d'administration des actionnaires ne l'entendait pas de cette oreille: le milliardaire ayant déjà accumulé en cachette 9,2% du capital de la plateforme, il a eu droit à un procès de Twitter pour "forcer" cet historique rachat. Pour éviter un procès en novembre, Musk a alors dû emprunter 25,5 milliards de dollars, avec un apport personnel de 21 milliards de dollars issu de la vente d'actions Tesla et SpaceX. Avant de revenir en "héros".