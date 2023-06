Le MR7’s cartonne pour sa première sortie européenne

C’était comme un saut dans l’inconnu pour le Monaco Rugby Sevens à Prague. Les champions de France en titre de l’In Extenso Supersevens se mesuraient pour la première fois à des équipes européennes. Avec un groupe composé de 8 nouveaux sur 13 joueurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut une franche réussite!

Partis une semaine plus tôt pour se préparer comme il faut, et apprendre à se connaître, les Monégasques ont été mis dans les meilleures dispositions possibles. Huit entraînements au total et beaucoup de sérieux, ce qui s’est ressenti sur le terrain samedi et dimanche derniers. Le groupe de Jérémy Aicardi a été impressionnant tout au long du week-end, dans l’un des tournois les plus relevés en Europe. C’est dire.

176 points marqués en une journée

La phase de poules a été une véritable démonstration de force. Le MR7 a enchaîné carton sur carton. 53-0, 50-5, 73-0. Ce qui fait qu’il a inscrit pas moins de 176 points sur la première journée, pour seulement un petit essai encaissé. Un tournoi pris à bras-le-corps.

Le jour d’après n’a pas dérogé à la règle. Ryan Godsmark, capitaine désigné en l’absence de Johan Demai-Hamecher, a mené les siens. Après un énième cavalier seul pour finir la phase de poules, Monaco a poursuivi sur sa lancée en demie avec un succès 47-7. En finale, il a fallu faire face aux champions d’Italie. L’opposition la plus relevée sur le papier. Et elle l’a été sur le rectangle vert également. La maîtrise était cependant du côté des pensionnaires du Rocher, et la victoire finale ne faisait aucun doute (22-7).

Cap dorénavant sur Clermont, le 15 septembre prochain, pour la première étape estivale de l’édition 2023 de l’In Extenso Supersevens. En pleine période de Coupe du Monde, le spectacle promet d’être au rendez-vous avec des formations de Top14 qui joueront le jeu à fond. Un titre qu’il va donc falloir défendre corps et âme.