"Le sentiment d’être pris pour un pigeon": sur les plages azuréennes, des notes aussi salées que l’eau de mer qui mettent en colère touristes et habitants

"Quand vous commander un plat au restaurant, est-ce que vous payez pour utiliser l’assiette, le couteau, la fourchette et la chaise sur laquelle vous êtes installé? Eh bien, c’est comme cela que ça se passe avec les transats sur les plages privées!" Lou, Parisienne, est en colère. Elle aimerait bien passer des vacances sur la Côte d’Azur sans être obligée de traquer tous "les pièges" qui font grimper son addition autant que le mercure les jours de canicule.

Première expérience à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Lou la sélectionne sur epaillotte.com qui fait référence en matière de référencement d’établissements de plage. Elle téléphone et vérifie que le tarif du matelas est bien celui indiqué sur le site internet. Tout semble correct. Mais… C’était sans savoir que les locations de la serviette et du parasol étaient en plus. Résultat: avant même de s’allonger pour bronzer, c’est déjà 30% de plus que prévu. Et le prix des consommations ne la consolera pas. Les informations ne sont pas mensongères, mais parcellaires. Et au moment de l’addition, c’est "le sentiment d’être pris pour un pigeon".

Ailleurs, dans le Vieux-Nice, un soir de canicule, on ne sert pas de carafe d'eau alors que des cocktails ont été commandés… La réponse du serveur: "On n’en a plus. Il faut acheter une bouteille." Ailleurs encore, à Eze, on vous sert un cocktail qui se transformera vite en eau du robinet aromatisée tant les glaçons sont nombreux.

Des petites déconvenues comme celles-là sont légion sur la Côte d’Azur. Les Azuréens, plus encore que les touristes, ont tous leurs coûteuses mésaventures qu’ils racontent entre amis ou sur les réseaux sociaux sur lesquels les avis déplorables fleurissent.

4 plages sur 34 avec le label "Qualité tourisme"

Pourtant, des initiatives sont prises au niveau de l’État pour que le service réponde aux attentes des clients. C’est le cas avec Qualité Tourisme qui est "la seule marque d’État attribuée aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations", pour reprendre les termes du site internet du ministère de l’Économie.

Mais seulement quatre restaurants de plage sont référencés " Qualité Tourisme " - Beau rivage, Opéra Plage et Le Temps d’un été à Nice, ainsi que le Baia Bella à Beaulieu - sur un total de 34 dénombrés sur la Métropole Nice côte d’Azur.

Toutefois, une dizaine de plagistes seraient en cours de labellisation, insiste Audrey Bianchi, chargée de développement tourisme à la CCI Nice Côte d'Azur. "Cette année, vraiment, je vois la différence avec des professionnels qui montrent un vrai engagement, notamment à Nice et Beaulieu. Ils doivent répondre à 80% des critères retenus, sont audités par un cabinet indépendant qui joue le “client mystère" et rédige un rapport. À l’issue de ce process parfois un peu long, la marque est donnée pour 5 ans. Il faut que tous les acteurs du secteur prennent conscience qu’ils contribuent à l’attractivité de la destination. "

285 euros les deux planches et deux bouteilles de rosé à payer en cash

Or, c’est précisément dans un de ces établissements labellisés qu’un de nos lecteurs nous raconte sa mésaventure lors d’une soirée, gérée par un opérateur privé, chez un plagiste en juillet. Il commande deux planches de charcuteries sans avoir obtenu ni carte ni tarif.

Au moment de payer l'addition, le serveur annonce 285 euros pour deux bouteilles de rosé et les deux planches. Après réclamation, ce sera finalement 165 euros "à payer en liquide au motif que le terminal des cartes bancaires était en panne".

Et pourtant, malgré tout, la Côte d’Azur continue à faire rêver. À croire que les atouts de la région l’emportent haut la main sur les déconvenues de l’été.