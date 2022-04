Présidentielle 2022: ces 14 communes des Alpes-Maritimes où Marine Le Pen a fait plus de 70% des voix

Emmanuel Macron a devancé Marine Le Pen de moins de 1.500 voix au second tour dans les Alpes-Maritimes. Le président sortant-réélu l'a emporté dans les grandes villes mais la candidate RN est en tête dans plus de 7 communes sur 10. Et dans certaines, son score dépasse même les 70%.