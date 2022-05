Patrick Dempsey, Conor McGregor, Jonathan Cohen... Les premières célébrités ont paradé au Grand Prix de Monaco

Cannes a son festival, la Principauté a son Grand Prix. On le sait, l'événement monégasque est un rendez-vous incontournable pour les stars.

Ce samedi, avant les qualifications de F1, elles étaient déjà présentes en nombre dans les stands.

L'acteur Patrick Dempsey, notamment connu pour son rôle de Derek Shepherd dans la série Grey's Anatomy, est un habitué de cette course automobile. Il a longuement discuté avec le prince Albert II et la princesse Charlène devant le stand Ferrari.

Du côté de l'écurie Haas, la star du MMA mondial Conor McGregor a fait le show, saluant le pilote allemand Mick Schumacher avant d'aller au plus près des monoplaces.

On a aussi croisé quelques joueurs de football : Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant du FC Barcelone, qui s'est rendu au stand McLaren, Phil Foden évoluant à Manchester City qui a préféré prendre la pose avec le staff de l'écurie Red Bull, mais aussi Dimitri Payet, joueur de l'Olympique de Marseille.

L'humoriste et acteur Roman Frayssinet, chroniqueur dans l'émission Clique de Canal+ et passionné d'automobile, était lui aussi présent en Principauté, en famille. Tout comme le nageur français et champion olympique à Londres, Florent Manaudou, qui est allé salué l'écurie Alpine.

Enfin, Jonathan Cohen, en ce moment à l'écran avec la série Le Flambeau, récemment aperçu au Festival de Cannes, était présent le long des stands en attendant le Jour J. Il était accompagné du célèbre Youtubeur Squeezie.

Il se murmure même que la maxi star NBA LeBron James, joueur des Lakers, pourrait faire une apparition. Vivement dimanche !