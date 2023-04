En 4 ans, cette Cannoise aux 50.000 abonnés sur Instagram est passée de débutante à monitrice certifiée de patin à roulettes

Depuis quelques mois, impossible de la rater sur la Croisette! Looks colorés, sourire contagieux et longue chevelure au vent sous ses casques customisés!

Thaïs Coupet, alias @Thaïsonwheels sur Instagram, donne des cours de patin à roulettes (ou roller quad) "pour tout âge et tout niveau."

La Cannoise de 31 ans est devenue, en quatre ans seulement, une experte dans la discipline... et la coqueluche d’Instagram! "J’ai commencé assez tard, à l’âge de 27 ans. J’ai progressé assez vite, car depuis je m’entraîne absolument tous les jours."

Un apprentissage qu’elle a documenté au fil de ses nouvelles cascades, et partagé sur les réseaux sociaux.

"J’avais un compte Instagram perso, mais je ne voulais pas polluer mes amis avec ma nouvelle passion, alors j’ai créé un compte dédié."

Plus de 48.000 abonnés sur Instagram

Son authenticité et son sens du style cartonnent: plus de 48.000 personnes la suivent aujourd’hui!

"J’ai partagé tout le processus, pas seulement les réussites... je faisais des compilations de toutes mes chutes à la fin de chaque mois, rigole la pétillante trentenaire. Ça a plu aux gens!"

Sur son compte, elle poste ses entraînements, mais aussi des tutos pour customiser ses patins, repeindre les roues...

"Je suis fan de seconde main et de vintage. Quand j’ai commencé, je démontais mes patins presque tous les jours pour les nettoyer et comprendre comment ça fonctionnait. Je partage mon expérience et mes trouvailles. Si ça peut encourager des gens à se lancer, tant mieux!"

"Une forme de thérapie et de méditation"

Inspirer plutôt qu’influencer grâce à sa notoriété grandissante, c’est ce que souhaite Thaïs.

"Je n’aime pas trop le terme influenceuse. J’ai refusé des opportunités financières car je ne veux pas faire de publicité qui ne suit pas mes principes, je ne veux pas vendre n’importe quoi! Si je devais promouvoir quelque chose, il faudrait que ce soit cohérent avec ce que je fais."

L’objectif est avant tout de partager sa passion. "Je ne fais pas ça pour être connue. Pratiquer le patin à roulettes a littéralement changé ma vie!"

Fille au pair en Australie, serveuse, vendeuse... La jeune femme a enchaîné les petits boulots avant d’avoir LA révélation.

"J’ai toujours rêvé de faire quelque chose qui me plairait et me correspondrait, et c’est arrivé! Patiner est pour moi une forme de thérapie, et de méditation. Ça donne une sensation de liberté. C’est aussi une forme d’expression, d’art... Tout ça m’a permis de trouver mon équilibre, de donner du sens à ma vie."

"Tout le monde peut y arriver"

À tel point qu’elle a décidé d’en faire son métier. "J’ai repris mes études pour être monitrice, et j’ai obtenu mon diplôme en juillet 2022."

Depuis, les clients sont de plus en plus nombreux! "Depuis la crise du Covid et le premier confinement, il y a un réel engouement pour cette pratique qui revient en force!"

Pas de profil type parmi ceux qui se lancent. "J’ai des enfants, mais aussi beaucoup de femmes d’une cinquantaine d’années. Elles me disent que ça les aide à se réapproprier leur corps ou à reprendre confiance en elles." Sa méthode? Patience, douceur et bienveillance en plus d’une bonne dose d’encouragements.

"Tout le monde peut y arriver! Pour les novices, il faut compter en moyenne 3h de cours pour tenir debout et rouler seul."

>> Comptez 35€ pour une heure de cours, 300€ pour 10h. Les cours ont lieu sur la Croisette à hauteur du n° 104, ou sur la Promenade des Anglais à Nice moyennant 5€ supplémentaires.

Comptez également 5€ pour la location des patins et protections. Des cours collectifs sont également possibles. Contact via Instagram: @Thaïsonwheels