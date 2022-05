C’est un pro du "flair bartending" et il peut faire ça chez vous

Du jonglage avec bouteilles, shakers et compagnie. Une discipline de haut vol où il est question d’animer le service tout en le réalisant: "Au début, on peut casser beaucoup de choses. Même si on ne s’entraîne pas au départ avec du verre, il faut bien y passer un jour. Et là, oui, il y a de la casse. Mais on peut aussi se blesser, ça peut aller très vite. "

Enivré par la découverte de cette discipline, il devient même enseignant au sein de l’European Bartender School en région parisienne: "J’aime vraiment partager, transmettre. C’est chouette." Sur les réseaux sociaux, ses enchaînements surprennent, étonnent, fédèrent.

Un résultat s’obtenant avec entraînement et rigueur. D’autant plus que le bouton "pause" n’existe pas lorsqu’il œuvre pour des assoiffés: " Il faut faire vite. Notamment pour le public français qui n’est pas toujours très patient. Notre job c’est aussi de faire attendre. Parce que la préparation du verre du voisin devient un spectacle pour tous."

Exécuter, déguster