Travail dissimulé, banqueroute, pratique commerciale trompeuse... Trois ans d'emprisonnement avec sursis requis contre le chef Christophe Leroy

Le chef Christophe Leroy, qui s'est bâti une solide réputation dans les années 90 avant de connaître pas mal de déboires culinaires comme financiers, était poursuivi ce jeudi 2 septembre devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits de travail dissimulé, banqueroute, faux et usage de faux et pratique commerciale trompeuse commis entre 2013 et 2017 entre Ramatuelle et Paris.

Présent à l'audience et défendu par Me Thierry Fradet, l'ancien chef de l'hôtel Château de la Messardière à Saint-Tropez a reconnu l'ensemble des infractions, sauf celle de banqueroute.

Le parquet a requis à son encontre trois ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans, avec obligation d'indemniser les victimes, une amende de 10.000 euros et une interdiction de gérer une société pendant dix ans.

La décision du tribunal a été mise en délibéré. Elle sera rendue le 14 septembre.