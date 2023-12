Voici notre sélection de jeux vidéo à offrir pour Noël

Noël approche à grands pas et comme chaque année vos enfants, petits-enfants ou votre conjoint(e) vous bombardent de noms de jeux vidéo à glisser au pied du sapin.

Problème, vous n’y connaissez rien. Pas de panique, on vous a concocté une sélection aux petits oignons.

"Super Mario" pour les plus jeunes

À vous de voir à quel âge vous voulez mettre une manette entre les mains de vos enfants, mais quoi de mieux qu’un bon vieux Super Mario pour jouer en famille?

Sorti en octobre, "Super Mario Bros Wonder" vous plonge dans les aventures du plus célèbre des plombiers à moustache. Mario et sa clique reviennent aux bases dans cet opus avec une version en 2D où l’on retrouve tous les ingrédients de ce jeu à succès. Sans violence et ludique. Mais toujours addictif.

> "Super Mario Bros Wonder", disponible sur Nintendo Switch. Dès 45 euros.

Du sport pour tous

Ce sont les rendez-vous incontournables de chaque rentrée: les sorties des jeux de sport de l’année. Et dans cette catégorie-là, deux titres se dégagent, tant en termes de vente que de qualité avec pour le football "FC 24" (ancien Fifa) et côté Basket "NBA 2k24".

Deux licences portées par une communauté de plusieurs millions de joueurs. Dans l’un comme dans l’autre vous pouvez créer votre joueur, le faire évoluer vers les sommets, prendre les commandes de votre équipe préférée ou encore vous lancer dans des parties en ligne endiablées.

Dans un autre style, plus stratégique, vous pouvez vous glisser dans la peau d’un entraîneur, gérer les transferts de votre club favori, les entraînements et la tactique, tout cela pour aller décrocher les plus beaux titres de la planète football grâce à "Football Manager".

> "FC 24", disponible sur Nintendo Switch, PC, XBOX et PlayStation. Dès 40 euros.

> "NBA 2k24", disponible sur Nintendo Switch, PC, XBOX et PlayStation. Dès 25 euros.

> "Football Manager" 2024 disponible sur consoles, PC et mobile. 59 euros.

L’indémodable "Zelda" dès 12 ans

Photo DR.

Six ans après le dernier épisode, Link est de retour dans ses aventures au royaume d’Hyrule au côté de la princesse Zelda pour "The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom" (à partir de 12 ans).

Un univers riche dans lequel on fait évoluer le personnage au fil des quêtes. Comme souvent avec la saga "Zelda", on peut passer des heures et des heures à jouer sans se lasser. Chacun y va à son rythme, avec un scénario toujours chiadé.

Au-delà de l’aventure principale, le joueur peut aussi fabriquer toutes sortes d’objets en laissant libre cours à son imagination en fonction des matériaux trouvés.

> "The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom", disponible sur Nintendo Switch. Dès 51,99 euros.

Les hits à ne pas manquer pour les joueurs avertis

L’actualité vidéoludique a été marquée par la sortie de plusieurs jeux incontournables ces derniers mois, pour un public plus âgé cette fois. Et forcément, certains doivent figurer sur la liste de vos proches.

Un peu comme pour les jeux de sport, "Call Of Duty" garde le rythme d’une sortie par an. Le dernier opus "Modern Warfare III" (déconseillé au moins de 18 ans) est sorti il y a quelques jours, mais ne marque pas les esprits, notamment en raison de sa campagne solo insipide.

Dans un autre esprit, mais beaucoup plus réussi, on vous conseille "Spider-man 2" (déconseillé au moins de 16 ans). Tiré du célèbre comic avec l’homme araignée, le jeu permet d’écumer les rues de New York dans un style action/aventure en monde ouvert. Si le scénario se révèle rythmé et varié, l’immersion visuelle met aussi une belle claque.

Quand on parle de saga, il est impensable de passer à côté du dernier "Assassin’s Creed Mirage" (déconseillé au moins de 18 ans). Cette fois, l’aventure vous plonge dans les rues de Bagdad au IXe siècle. Un retour aux sources pour cet épisode avec de l’infiltration, du Parkour et... des assassinats. Le monde ouvert permet aussi de faire un peu de tourisme vidéoludique.

> "Call Of Duty Modern Warfare III", disponible sur Xbox et PlayStation. Dès 59,99 euros.

> "Spider-man 2". Exclusivement sur PS5. Dès 60,99 euros.

> "Assassin’s Creed mirage". Disponible sur PC, Xbox et Playstation. Dès 39,99 euros.