LA RECETTE DU JOUR. Salade aux crottins rôtis

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min

Cuisson : 10 min

LES INGRÉDIENTS





- 4 crottins de Chavignol,

- 100 g de magret de canard fumé en tranches,

- 250 g de frisée,

- 2 tomates moyennes,

- 1 échalote,

- 1 c. à c. de moutarde,

- 1 c. à s. de vinaigre,

- 4 c. à s. d’huile d’olive,

- sel, poivre.





RÉALISATION