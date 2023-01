LA RECETTE DU JOUR. Mini-cocotte de poulet mijoté et sa crème à la sauge

Pour 4 personnes

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

LES INGRÉDIENTS





- 6 escalopes de poulet fermier,

- 1 bouquet de sauge,

- 2 c. à s. de persil plat,

- 3 gousses d'ail pelées et dégermées,

- 25 g de beurre tendre demi-sel,

- 3 c. à s. d'huile d'olive,

- 25 cl de crème fleurette entière,

- 3 c. à s. de crème entière épaisse,

- sel, poivre.





RÉALISATION