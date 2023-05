"Ça me touche énormément": Thuram revient sur l'affaire supposée de racisme à l'OGC Nice

Khéphren Thuram a été interrogé par le Canal football club et Raphaël Domenach ce dimanche soir. Le milieu de terrain niçois a notamment été interrogé sur le racisme qui touche le football.

"Dans ma vie, j'ai déjà été confronté au racisme. Quand j'entends que Lukaku subit des cris de singe. Que Saka, Rashford, Sancho ont été critiqués car ils ont manqué un penalty, on les traite de "singe", de "sale noir", ça me touche parce que je suis un jeune garçon noir. On ne me le dit pas directement, mais par tout ce qui se passe, je le subis indirectement".

"Ça me perturbe que les gens concernés ne parlent pas"

Dans un deuxième temps, l'international tricolore est revenu plus précisément sur les accusations de racisme qui touchent Christophe Galtier, son coach à Nice la saison dernière.

"Il y a des gens au club qui sont bien placés pour savoir exactement ce qu'il s'est passé. Pas de "j'ai entendu que"... Je pense que ces gens là devraient parler pour clarifier tout ce qu'on entend. Ça me touche énormément et ça me perturbe que les gens concernés ne parlent pas pour que la vérité sorte."