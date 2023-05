Quels sont les films les plus acclamés lors des projections au Festival de Cannes cette année?

Si la Palme d'Or se décidait à l'applaudimètre, nous n'aurions possiblement pas de Palme d'Or, cette année. À Cannes, il y a souvent deux moments de pression intense, lorsque l'on présente son film: la montée des marches et l'accueil réservé à la fin de la projection officielle, dans le Grand Théâtre Lumière.

Depuis le début du recensement opéré par le site spécialisé Imdb, c'est "le Labyrinthe de Pan", de Guillermo del Toro qui a reçu la plus longue standing-ovation avec 22 minutes. Il précède un film de Michael Moore, "Farenheit 9/11 qui a recueilli 20 minutes d'applaudissements et "Mud : Sur les rives du Mississippi" de Jeff Nichols avec Matthew McConaughey avec 18 minutes.

Cette année, pour cette 76e édition du Festival de Cannes, c'est pour l'heure, et sans réelle surprise, le film de Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon" qui a remporté la Palme des applaudissements.

Pour établir ce classement, nous nous sommes servis des chiffres détaillés par le magazine Variety, qui cite régulièrement les films les plus applaudis de la quinzaine. Ainsi, difficile de battre le casting impérial du film de Martin Scorsese, d'autant que nos confrères américains soulignent que ces acclamations peuvent être authentiques mais aussi facilitées.

Une équipe de tournage enregistre les acteurs et l'équipe présents à chaque présentation et leurs visages sont projetés sur l'écran du Grand Théâtre Lumière, à la fin du film. Autant dire que "plus les plans durent longtemps, plus l'ovation se poursuit", écrivent-ils. "Si l'acteur salue la foule à l'écran, les acclamations montent souvent en flèche", analysent-ils. Le tout est évidemment facilité par les grands noms figurant au casting.

Autant dire qu'il est difficile de battre "Killers of the Flower Moon", cette année, mais rien n'est impossible, sur la Croisette...