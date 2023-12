"King Kong", "salafistes", "racailles"... les lourdes accusations de racisme contre l'ex entraîneur de l'OGC Nice Christophe Galtier

Le 15 décembre prochain, Christophe Galtier sera de retour à Nice. L'ancien entraîneur de l'OGC Nice se rendra au tribunal correctionnel pour répondre à des accusations de "harcèlement moral et de discrimination à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée" lorsqu'il était sur le banc du Gym.

A une semaine de l'ouverture de son procès révèle le contenu d'une partie des auditions menées par les enquêteurs après la révélation du mail de l'ancien directeur sportif de l'OGC Nice, Julien Fournier, accusant Christophe Galtier de racisme.

"Le pire ce sont les Algériens"

Selon L'Equipe, Fréféric Gioria, alors entraîneur adjoint de l'OGC Nice, aurait raconté que Christophe Galtier se serait plaint du recrutement de Bilal Brahimi au mercato d'hiver. "Encore un musulman, j'en veux pas, on en a assez", aurait-il rapporté. Les deux Algériens Hicham Boudaoui et Youcef Atal sont alors dans l'effectif du Gym. "Des sales types", aurait-il rapporté. Et d'ajouter: "Le pire, ce sont les Algériens".

Toujours pendant le mercato, Christophe Galtier aurait demandé le départ d'Atal, Todibo et Boudaoui, tous de confessions musulmanes. Et lorsque Julien Fournier lui a proposé le Turc Ozan Kabak en renfort, il aurait répondu: "Julien, tu n'as toujours pas compris. Moi je ne veux plus de noirs ou d'arabes".

"Todibo le salafiste"

Entendu également par les enquêteurs selon L'Equipe, le défenseur Jean-Clair Todibo aurait expliqué avoir subi des pressions pour rompre le jeûne pendant le Ramadan. Selon d'autres témoignages, Christophe Galtier aurait qualifié l'international français de "salafiste" et "d'extrémiste".

"King Kong" et "racaille"

Autre témoignage révélé par nos confrères: celui d'Hachim Ali Mbaé. Selon cet analyste vidéo, Christophe Galtier aurait comparé deux joueurs de l'AS Saint-Etienne à des "King Kong" lors de la préparation du match.

D'après L'Equipe, l'ancien joueur de l'OGC Nice Hassane Kamara aurait assuré aux enquêteurs que l'ex entraîneur du PSG l'aurait traité de "racaille" et l'aurait privé de temps de jeu en raison de sa confession musulmane.

Christophe Galtier, lui rejette toutes les accusations. "Je n’accepte pas que l’on puisse dire que je suis un raciste" a-t-il affirmé, le 17 septembre dernier, sur Canal +. Depuis, c’est le silence.