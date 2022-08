130 personnes évacuées par précaution à cause d'un spectaculaire incendie de forêt dans le massif de la Chartreuse en Isère

"Quatre hameaux ont été au total évacués, trois à Voreppe et un autre sur la commune de La Sure-en-Chartreuse. Ce sont 130 personnes sur la totalité des hameaux qui ont été évacuées pour l'instant", a-t-elle précisé à l'AFP, ajoutant que les habitants étaient invités à se rendre à deux points de rassemblements à Voreppe et dans la commune mitoyenne de Pommiers-La-Placette.

Les routes départementales 1075 et 520A ont été coupées à la circulation également par sécurité.

Provoqué par la foudre d'un orage, le feu a démarré vendredi en fin d'après-midi sur les communes de Voreppe et de la Buisse avant de se déplacer vers celle de La Sure-en-Chartreuse dimanche. D'une vingtaine d'hectares à ses débuts, le périmètre du sinistre s'étendait dans la soirée à 75 hectares, selon la même source.

Quatre Canadair, deux hélicoptères de la sécurité civile et deux avions Dash bombardiers d'eau sont notamment arrivés sur zone pour appuyer la centaine de pompiers sur place, qui ont permis durant les deux premières nuits de l'incendie la protection par anticipation de deux entreprises et d'habitations "sans que celles-ci ne soient directement menacées", a ajouté la préfecture.

Afin de faciliter le travail des secours, le préfet de l'Isère demande principalement aux riverains et aux touristes de "ne pas contacter les sapeurs-pompiers" s'ils observent de la fumée ou des flammes sur la zone impactée "afin de ne pas encombrer la ligne téléphonique pour le même signalement", ne pas se rendre sur les lieux, ne pas randonner à proximité ou ne pas utiliser de drone.

Il appelle d'ailleurs à la plus grande vigilance "du fait de la sécheresse et de la température" en évitant "tout barbecue à proximité de forêt", "l'utilisation d'engin mécanique en forêt" et en ne jetant "aucun mégot".

Selon les scientifiques, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes (canicule, sécheresse, incendies, etc.) est une conséquence directe du réchauffement climatique, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.