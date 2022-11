Vaccination en pharmacie à partir de lundi 7 novembre: quels sont les vaccins disponibles?

Les allers-retours chez le médecin pour une vaccination, c'est terminé. Désormais, les pharmaciens pourront vous vacciner, comme c'est le cas pour la grippe et le vaccin contre la Covid-19.



En plus de ces deux vaccins, ils peuvent désormais administrer les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les virus de l’hépatite A et B, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et contre la rage.

Une prescription nécessaire

Seuls les pharmaciens formés et déclarés à l'Agence régionale de Santé (ARS) pourront vous vacciner. Concrètement, il vous suffira d'aller chez votre médecin pour obtenir une prescription et d'aller ensuite, chez votre pharmacien.

L'objectif de cette mesure est d'élargir la couverture vaccinale en France mais aussi de soulager les médecins et de faciliter le parcours des patients.

Une simple prescription médicale sera nécessaire pour les personnes mineures de 16 ans et plus pour lesquelles ils ont été recommandés, et aux personnes majeures qui se sont vues elles aussi recommander la vaccination.