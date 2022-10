Pénurie de carburant: les hôtels des Alpes-Maritimes et du Var vont-ils faire le plein pendant les vacances de la Toussaint?

"Quand il n’y a plus de mobilité, il n’y a plus d’activité", a déclaré mardi le président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) Roland Héguy.

Selon lui, la pénurie de carburants a poussé de nombreux Français à annuler leurs vacances de la Toussaint. Le secteur de l’hôtellerie accuserait au niveau national 60% d’annulations par rapport aux réservations prévues. Les Alpes-Maritimes et le Var semblent faire exception. Malgré un recul des réservations dans les gîtes et chez l’habitant, les séjours à l’hôtels et au camping se portent bien. Pourquoi ces deux départements résistent mieux?

Le marathon Nice-Cannes fait le plein

"A ce jour la pénurie de carburant n’a aucun impact sur le carnet de réservation des hôtels du groupe. J’en suis presque surpris. Je m’attendais à des annulations de séjour. Or les réservations continuent de bien marcher. La première semaine des vacances s’annonce très bonne. Elle se termine sur le marathon Nice-Cannes [dimanche 30 octobre], ce qui nous assure trois nuitées. Pour la seconde semaine, ça se remplit. Nous allons dépasser 92% de taux d’occupation pour les neuf hôtels", rapporte Laurent Rossi, directeur exécutif du Summer Hôtel Group, groupe hôtelier qui compte neuf établissements à Nice, Cannes et Menton.

Sauvés par la clientèle étrangère

"Avant la crise sanitaire nous avions environ 65% de clientèle étrangère, là nous sommes à 80%. Parmi elle, beaucoup d’Américains, des Anglais, des Européens du Nord, poursuit Laurent Rossi. Le cours du dollar incite les Américains à voyager. C’est une clientèle qui n’a pas pour habitude de louer un véhicule. Ils ne sont donc pas touchés par les problèmes de pénurie de carburant et leur séjour est programmé depuis longtemps".

Gîtes: léger recul des réservations

Le réseau d’hébergements chez l’habitant Gîtes de France se réjouit des taux d’occupation "très satisfaisants pour cette saison malgré le contexte actuel et enregistre très peu de demandes d’annulation de séjour".

Dans le Var, il s’établit à 65% la première semaine, 59% la seconde. C’est mieux que la moyenne nationale mais moins bon que les deux années précédentes (73 et 66% en 2020, 82 et 73% en 2021) .

Dans les Alpes-Maritimes les chiffres sont aussi en recul: 36,79% la première semaine, 34% la seconde contre 43,36 et 41,84% en 2020 et 46,57% et 40% en 2021.