Passé par l'AS Monaco et Cannes, l'ex-footballeur Yvon Douis est décédé

Il fut notamment champion de France et vainqueur de la Coupe de France en 1963 avec l’ASM et compte 20 sélections en Equipe de France. Des Bleus avec lesquels il a joué la Coupe du Monde 1958 et les Euros 1960 et 1964.



A son époque, il était une idole, un modèle, une référence. Un milieu de terrain qui a marqué 244 buts en 460 matchs. ça présente un homme.

Il avait débuté sa carrière en 1953 à Lille et a joué également au Havre avant de rejoindre la Côte d’Azur puis de s’installer définitivement à Nice une fois sa carrière terminée où il avait ouvert un magasin de sports à Nice-Nord.



Ses obsèques se sont déroulées à Sigean, dans l’Aude.