LIVE. Suivez la conférence de presse de Jean Castex sur la stratégie de vaccination et la lutte contre l'épidémie

Au lendemain d'un conseil de défense sanitaire, Jean Castex réunit trois ministres autour de lui, pour une conférence de presse consacrée à la stratégie vaccinale et la lutte contre la Covid-19. Seront présents, Olivier Véran, ministre de la Santé, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie et Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes.

Tout s'accélère. Alors que la Haute Autorité de Santé a publié ses recommandations concernant la stratégie vaccinale contre la Covid-19, Jean Castex réunit les ministres impliqués dans celle-ci, pour une conférence de presse qui démarrera à 18h. Selon l'entourage du Premier ministre, celle-ci sera "très pédagogique". Celle-ci devrait aborder les commandes de vaccins avec une "grande transparence sur le processus des achats", les publics prioritaires dans cette stratégie qui, selon toutes vraisemblances, devrait suivre les recommandations émises par la HAS. Cinq phases "progressives" ont été recommandées. La première visant lespersonnes âgées résidant en Ehpad et les salariés à risque de ces établissements. Si vous utilisez notre application, notre live est disponible ici.