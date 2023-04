Un Monégasque nommé directeur général de la Société des Bains de Mer (SBM) de Monte-Carlo

Titulaire d’un MBA (Master of Business Administration) à l’Université de Northwestern à Chicago et diplômé de Business International à la Sorbonne (Paris), le Monégasque Albert Manzone, 59 ans, occupera le poste de directeur général de la SBM à compter du 12 avril prochain.

L'annonce a été officialisée ce mercredi après-midi via communiqué par la SBM, alors que ce poste de directeur général était vacant depuis le départ de Bernard Lambert fin 2011.

Une nomination voulue par le nouveau président-délégué de la SBM, Stéphane Valeri, "pour renforcer l'efficacité de la gouvernance du groupe SBM".

"Spécialiste de l’organisation opérationnelle et des stratégies de croissance"

Fort d'expériences internationales dans de grands groupes (PepsiCo, Davidoff, Novartis), en tant que "spécialiste de l’organisation opérationnelle et des stratégies de croissance", Albert Manzone "aura la responsabilité, sous l’autorité du président-pélégué, de toutes les fonctions opérationnelles de l’entreprise avec notamment les Exploitations (Jeux, Hôtellerie, Restauration, Thermes Marins et Entertainment), les Finances, le Marketing et le Digital, l’Informatique et les Ressources Humaines".

La nomination d'Albert Manzone s'ajoute à celle récente de Virginie Cotta comme secrétaire générale, "notamment en charge du juridique, de la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), des partenariats institutionnels et stratégiques, du patrimoine et de l’immobilier".

Mais également à celle de Pascal Camia, jusque là directeur des opérations, au poste de directeur du développement international. Un poste "stratégique", souligne le communiqué de la SBM, puisque "l'une des priorités" du président-délégué Stéphane Valeri.

D'autres postes clés bientôt pourvus

"Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de réorganisation du Groupe, qui va se poursuivre dans les prochaines semaines avec les arrivées des futurs directeur financier, directeur

marketing et directeur informatique, en provenance de grandes entreprises internationales", promet la SBM.

Le fleuron de l'économie monégasque et son président-délégué Stéphane Valeri se réjouissent d'ores et déjà d'avoir "pour la première fois de l'histoire de l'entreprise", ces quatre dirigeants les plus importants "de nationalité monégasque".