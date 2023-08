Notre sélection des meilleurs rooftops à découvrir absolument cet été dans la métropole niçoise

Et si on buvait un verre sur un toit-terrasse ? Oui, mais lequel ? Choisir son lieu de sortie pour aller boire l’apéro peut parfois se révéler aussi compliqué qu’arrêter son choix sur un film Netflix. Trop de possibilités et on ne sait pas vraiment ce qu’on veut. Mettons de l’ordre dans tout ça. Les rooftops (toit-terrasses en anglais) ont tous un point commun : ils vous permettent de prendre de la hauteur, couper de la ville et jouir d’une superbe vue. Oui, mais certains ont d’autres atouts. Pour vous permettre de gagner du temps et d’enfin vous décider, on vous a concocté une sélection par thématique des rooftops de notre territoire.

L’incontournable à Nice : Aston la Scala

(Photo Frantz Bouton).

Le Moon bar, perché au 8e étage de l’hôtel Aston La Scala assure tout l’été des soirées festives, avec de la musique live du mardi au dimanche, de 19 à 23 heures. Le rooftop dispose d’une piscine et solarium (de 10 à 17 heures), avec vue panoramique sur les toits de la ville, la promenade des Anglais, et la mer. Si vous n’y êtes jamais allés, c’est le moment ! Cette adresse est un incontournable du genre à Nice.

12, avenue du Félix-Faure.

Tous les jours, de 10 h à 0 h 30 (de mi-mai à septembre). 04.89.22.20.06.

Prix du spritz : 17 euros.

Anantara plaza à Nice : le petit nouveau

(Photo Frantz Bouton).

C’est sa première saison, après avoir fait peau neuve. Pour rappel, l’hôtel Plaza est devenu Anantara plaza Nice hôtel, après quatre ans de travaux et de fermeture. Le petit bijou a rouvert en décembre. Peut-être l’un des seuls que vous n’avez pas encore testés ? Ses atouts : une terrasse de 91 m² avec une vue à 360° sur la mer, la ville, la montagne et trois espaces qui cohabitent (verrière, pergola ombragée et terrasse ensoleillée). En tout, 76 places intérieures, 80 extérieures. Et le bar Seen by Olivier, avec DJ, en propose aussi 60. Les baies vitrées du restaurant sont rétractables et l’établissement compte plus de 200 m2 d’espaces verts.

12 avenue de Verdun. Ouvert tous les jours, de midi à minuit. vu.plazanice@anantara-hotels.com

Prix du spritz : 19 euros.

Le plus business au She’s - Nice sky bar

(Photo Site web hôtel Sheraton).

Le Sheraton Nice airport dévoile son rooftop : She’s - Nice sky bar. Son site Internet promet « une ambiance conviviale, un cadre branché et raffiné. » De tous les rooftop qu’on vous recommande, celui-ci est le plus business. L’établissement est situé tout à côté de l’aéroport Nice-Côte d’Azur. Il attire donc une clientèle internationale qui voyage dans le cadre du travail. Le bar propose une vue à 360°, notamment sur la mer et le ballet des avions. Vous aurez également la possibilité de siroter un cocktail au bord de la piscine et de déguster un des plats méditerranéens.

480, promenade des Anglais (entrée avenue des Grenouillères). De 11 à 23 heures (pour les boissons en pleine saison.) 04.89.03.87.87.

Prix du spritz : 14 euros.

L’ambiance la plus feutrée au Farago on the roof, à Nice

(Photo Instagram / Farago on the roof).

Musique lounge, face à la mer. Farago on the roof, à Nice, mise sur une ambiance feutrée, au bord de la piscine. Le rooftop est perché au sommet de l’AC hôtel Mariott, sur la promenade des Anglais. L’établissement exhale une atmosphère « bohème-chic. » Des brunchs sont servis le dimanche, pour les moins couche-tard. Et pour ceux qui souhaitent fuir les touristes, la clientèle est composée principalement de locaux. C’est un lieu idéal pour un afterwork (1).

(1) Anglicisme signifiant un rendez-vous entre collègues à l’issue de la journée de travail.

59, promenade des Anglais.

Tous les jours, de 11 heures à minuit. 04.93.97.90.90.

Prix du spritz : 14 euros.

La plus belle vue depuis les Terrasses d’Èze

Photo Site web les Terrasses d’Èze.

La vue est à couper le souffle, depuis le bar des Terrasses d’Èze. Tout en haut de cet hôtel 4-étoiles, vous aurez l’impression de dominer la Méditerranée. D’autant que l’établissement est lui-même perché haut, entre moyenne et grande corniches. Du bleu turquoise à perte de vue, entouré d’arbres. Magnifique ! Pour siroter un verre, vous aurez le choix entre le salon cosy ou la terrasse lounge.

1138, route de la Turbie.

Tous les jours de 7 à 23 heures. Snacking entre 11 et 19 heures. 04.93.29.80.68.

Prix du spritz : 14 euros.

Le plus ombragé : Ary’s à Cagnes

(Photo Site Internet Cucina Victoria).

L’Ary’s bar rooftop trône au sommet de l’hôtel Indigo, dans le quartier du Béal, à Cagnes-sur-Mer. L’ouverture de cet hôtel s’est longuement fait attendre, ce qui donne d’autant plus envie d’aller tester l’endroit. L’établissement promet une terrasse ombragée, qui vous met à l’abri de la « lumière vive du sud. » Exit, le plein cagnard. Le couloir de nage offre la possibilité de se rafraîchir ou de s’exercer. Le bar tient à proposer des expositions, actuellement des photographies marines. Par ailleurs, la vue sur le château Grimaldi et le Haut-de-Cagnes est un vrai plus. La vue sur la mer, c’est tellement surfait !

44, avenue Auguste-Renoir.Tous les jours, de 12 à 22 heures. 04.22.53.17.02.

Prix du spritz : 12 euros.

Les soirées les plus folles à Villefranche-sur-Mer, avec Achill’s

(Photo Instagram achillsvillefranchesurmer).

On sait comment la soirée commence, pas comment elle se termine. Cet adage populaire s’applique parfaitement à Achill’s, le rooftop avec vue sur la rade de Villefranche-sur-Mer. Situé juste au-dessus du restaurant du même nom et collé à la chapelle Jean-Cocteau, le bar propose des tapas composées par le chef. L’établissement organise à chaque fois de folles soirées à thèmes avec DJ. Les deux grosses soirées de l’été : la Fête de la musique (avec blind-test) et la closing samedi 23 septembre. L’an dernier, Joey Starr et Cut killer avaient enflammé la terrasse. Cette année, Achill’s a invité Kheops (DJ du groupe IAM) et Sniper. Réservation fortement conseillée !

2, quai de l’Amiral-Courbet.

De 18 h 30 à 1 heure tous les jours. 06.17.44.10.28.

Prix du spritz : 10 euros.