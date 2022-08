Insultante ou inspirante? Cette oeuvre d'art sur la Prom’ fait débat et voici ce que les Niçois en pensent

Œil pour œil, dent pour dent. "C’est toi le gros con", peut-on lire sur le paquet de cigarettes géant, installé sur la prom’ à Nice par l’artiste Toolate il y a quelques jours. L’œuvre d’art n’a pas plu à tout le monde, ce graffiti en est la preuve. Il faut dire que le message de l’artiste niçois n’y va pas par quatre chemins. "Voici l’œuvre d’un paquet de gros cons", a-t-il écrit. Toolate dénonce les personnes qui jettent leurs mégots sur la plage. Avec l’aide du collectif Nice Plogging, il a rempli son installation de 10.000 mégots récoltés sur les galets.

"C’est l’art du facile"

Certains voient pourtant cette polémique d’un bon œil, comme Pascale: "L’art contemporain repose beaucoup sur le scandale, qui peut susciter un débat et donc sortir le public de sa passivité." Elle a d’ailleurs sa propre interprétation de cette création: "Pour moi, l’artiste s’adresse aux lobbys de la cigarette, il ne faut pas le prendre personnellement."

Pourtant, certains trouvent la structure en carton quelque peu agressive. Tsipora, en passant, éteint sa cigarette dans le cendrier disposé devant l’œuvre. Sa première réaction: "C’est un peu méchant", s’indigne-t-elle. Danie renchérit: "Je ne pense pas que ce soit en insultant les gens qu’on les sensibilise". Assis à deux pas du paquet de clopes, Ara, a un avis encore plus tranché: "c’est l’art du facile. Une œuvre d’art doit interpeller le cœur pas uniquement la raison." Fumeur, il prend ce message personnellement: "L’œuvre, entre guillemets, est assez confuse, on peut penser qu’il insulte les fumeurs en général et pas seulement ceux qui jettent leurs mégots par terre."

Un danger pour les enfants et la planète

Insultante ou inspirante? Ce paquet émeut, car il parle du quotidien. Tsipora a trois enfants, dont Iris, 18 mois. "Ils prennent les mégots et les mettent à la bouche", s’alarme-t-elle. Florian, lui aussi, est inquiet: "C’est vrai que le message est un peu extrême, mais il se justifie par rapport à ce que la planète est en train de vivre actuellement." Alors comment résoudre ce problème de mégots? "Plus de poubelles", suggère Ara, qui utilise un cendrier portatif. Danie propose une autre solution: "Il faut éduquer les gens dès le plus jeune âge, car on ne va pas tout changer avec une œuvre."