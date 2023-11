"Il était très sensible à la musique de Ravel": 30 ans après, Jean-Christophe Maillot reprend un spectacle en hommage au prince Rainier III

En 1992, Jean-Christophe Maillot vient pour la première fois à Monaco. Invité par la compagnie qui n’est pas encore la sienne, il propose sa version du ballet L’enfant et les sortilèges. La pièce, sur une musique de Maurice Ravel, a été créée en 1925 à l’opéra de Monte-Carlo, chorégraphiée par George Balanchine, monstre sacré de la discipline. "Cette création de 1992, je la considère un peu comme mon audition à Monte-Carlo" sourit Jean-Christophe Maillot, qui le soir de la première rencontra en coulisses le prince Rainier III qui lui confia que Ravel était son compositeur fétiche.



Reprendre ce spectacle, c’est un projet qui s’est imposé d’emblée pour rendre hommage au prince Rainier?

J’ai envisagé dans un premier temps de refaire Casse-Noisette Circus crée en 1999 sous le chapiteau pour son jubilé. Mais c’était inenvisageable financièrement de refaire ce que nous avions fait à l’époque: construire une scène, créer un décor. Et puis, je trouvais plus intéressant, de lui rendre hommage culturellement. en lien avec l’histoire de la danse et ses goûts personnels. Il était très sensible à la musique de Ravel, il adorait aussi le ballet La valse de Balanchine, que nous reprendrons dans ce programme du 20 au 23 décembre. C’est amusant de présenter cette chorégraphie, qui a un côté suranné, et qui était aussi une des préférées de la princesse Grace.

Vous replongez trente ans plus tard dans L’enfant et les sortilèges avec quelle inspiration?

Toutes mes chorégraphies sont toujours liées à ce que je vis. Je n’aurais pensé à L’enfant sans ce lien avec le prince Rainier et si je n’avais pas eu mes trois petits-enfants. J’observe chez ma petite Max, ce mimétisme de l’enfant sur l’adulte. C’est une nourriture qu’on ne peut pas inventer. Il faut vivre pour créer. Symboliquement, cette pièce en 92 c’etait mon entrée à Monaco et la première fois que je travaillais avec Bernice Coppieters (sa muse NDLR), que je chorégraphiais pour elle. Pour moi 1992, c’est le début d’une vie.

"J'ai beaucoup moins de doutes qu'à 30 ans"

Que restera-t-il de ce spectacle de 1992 sur scène en décembre?

Rien ! Tout est repensé. Bien sûr, il demeure des réminiscences du passé, une essence qui reste là. Ce qui m’intéresse, c’est de profiter de cette situation, pour revivre quelque chose et le traduire trente ans après. C’est tout l’art de la danse de reprendre un sujet et le retraiter d’une manière différente. Je suis très content aussi de réunir au travers de ce spectacle les Chœurs de l’Opéra, ceux de l’Académie de musique, l’Orchestre philharmonique. Cecilia Bartoli a elle-même créé une académie lyrique pour l’occasion. Cinquante chanteurs ont été auditionnés en septembre et douze choisis pour être formés pour ce spectacle. Près de 250 personnes seront sur scène. C’est assez excitant, un brin inconscient aussi...

L’inconscience est la même chez le trentenaire de l’époque et le sexagénaire d’aujourd’hui?

Je dirais que l’on a moins de temps à perdre donc on sait plus ce qu’on veut. On cherche moins. On est plus rigoureux. J’ai beaucoup moins de doutes qu’à 30 ans et j’espère beaucoup moins de failles à la fin...