Chef du meilleur restaurant du monde selon "La Liste", Arnaud Donckele revient avec émotion sur la nomination de "La Vague d'Or" à Saint-Tropez

On dit de lui que c'est le "maître des sauces", qu'il travaille comme un parfumeur. Des qualités qui ont amené Arnaud Donckele, le chef du restaurant La Vague au Cheval Blanc à Saint-Tropez, à atteindre la tête du classement La Liste édition 2024, qui a été dévoilé jeudi en avant-première, avant d'être publié ce lundi.

Une place qu'il atteint ex aequo avec six autres restaurants dans le monde, parmi lesquels le restaurant de Guy Savoy à Paris. Tous ont été notés 99,5/100 par l'algorithme de La Liste, qui compile les publications de 1.070 sources du monde entier.

Joint par téléphone, le chef Arnaud Donckele a le triomphe modeste : "Ça faisait quelque temps que l'on gravissait les échelons. On a été troisième, puis deuxième. C'est un honneur, surtout de se retrouver aux côtés de Guy Savoy, confie-t-il avec un sourire dans la voix. Pour les équipes, c'est magnifique, ça les rend fier, et ça motive tout le monde. Ça leur montre que lorsqu'on a une vision, une philosophie, ça peut être récompensé."

"Garder cette flamme dans nos yeux"

Malgré le prestige, le chef originaire de Rouen reste philosophe: "Il ne faut pas se mettre la pression, puisqu'on ne peut que redescendre après un tel classement. On ne peut pas être au top toute sa vie." Pour autant, pas question de relâcher les efforts : "Il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Derrière cela, il faut encore travailler."

"Ce sont des métiers en perpétuelle évolution. Ce sont des métiers faits de joie et d'envie de donner du bonheur. Alors il faut continuer à s'amuser. Ce que l'on peut souhaiter, c'est de garder cette flamme dans nos yeux, et l'envie de donner du bonheur à nos clients. Parce que derrière cette récompense, il y a des hommes et des femmes passionnés qui ont envie de donner du bonheur aux autres."

Le secret de son succès? "Je pense que c'est de créer de la désirabilité au bonheur. Tout le reste n'est que la conséquence."