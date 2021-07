Liqueurs, paniers garnis, produits dérivés... 5 idées de cadeaux à ramener de Monaco

Que vous soyez vacancier ou que vous connaissiez Monaco comme votre poche, vous allez sûrement avoir des souvenirs à raconter de Monaco. Maillot de l’AS Monaco, liqueurs, panier souvenir et produits dérivés… voici quelques objets à garder, à porter, à utiliser ou à déguster en pensant aux bons moments que vous avez passés en Principauté et lors de certaines activités. Un maillot ou une écharpe de l’ASM à la boutique officielle Quand on pense à Monaco, on pense très vite à l’ASM et à ses exploits. L’équipe est devenue un patrimoine de la Principauté. Alors pour les amateurs de football, le passage à la boutique du club est une obligation. Et les étés à la boutique sont toujours animés par la clientèle touristique.

Photo J.S..

Les produits phares sont l’indémodable maillot rouge et blanc floqué aux noms de Ben Yedder, Golovin ou Fàbregas mais aussi l’écharpe brodée AS Monaco et la casquette, discrète mais qui sait se faire remarquer. Et après un hiver calme, Frédéric Brousse, vendeur, est ravi de retrouver une clientèle touristique : "ça fait du bien de revoir du monde dans la boutique. L’été, c’est toujours animé. L’ASM est une équipe qui plaît alors quand on est à Monaco, on passe par la boutique officielle". Maillot officiel 2021-2022 : 79 euros

Écharpe rouge et blanche : 15 euros

Casquette rouge brodée Monaco : 15 euros

Adresse : 1 promenade Honoré II Le livre de l’exposition sur Giacometti au Grimaldi Forum À l’image de son exposition, le Grimaldi Forum met en avant le sculpteur Alberto Giacometti dans sa boutique de souvenirs.

Photo J.S..

Pas de reproductions des œuvres de l’artiste mais des produits dérivés qui mettent aussi à l’honneur l’homme qu’il était. L’un des best-sellers : le catalogue de l’exposition Le réel merveilleux. "C’est l’exposition en livre", explique-t-on à la boutique. Les traditionnelles cartes postales ou les moins courants carrés de soie sont également proposés au visiteur aux côtés de recueils de pensées et de poèmes de Giacometti. Les affiches vendues à la boutique sur lesquelles la sculpture de L’homme qui marche est représentée sont aussi le bon souvenir à garder de cette exposition extraordinaire. Catalogue : 35 euros

Affiches : 9,90 ou 14,90 euros

Adresse : 10 Avenue Princesse Grace

Exposition : 11 euros le tarif plein ou 9 euros pour les tarifs étudiants, seniors ou de groupes. Les liqueurs made in Monaco de L’Orangerie Un produit qui a du goût et produit en Principauté ? Les liqueurs de L’Orangerie sont ce que vous cherchez.

Leurs alcools sont réalisés à partir d’agrumes provenant de la Principauté et des villes autours. Ils sont préparés sur place dans la boutique.

Photo J.S..

Les agrumes sont d’origine naturelle, non traités et la plupart ont été récupérés par la distillerie alors qu’ils allaient être jetés. Trois produits sont proposés à L’Orangerie : la liqueur d’orange amer, la liqueur de caroube (fruit de l’arbre national de Monaco) et le gin aux agrumes. Ces produits qu’on pourrait mettre dans la catégorie de luxe sont pour autant accessibles à toutes les bourses et idéal pour une idée cadeau ou pour un souvenir de Monaco à déguster. Les liqueurs : à partir de 25 euros. Le gin : à partir de 42 euros.

Adresse : 9 Rue de la Turbie Les paniers souvenirs de la boutique Les 5 Saveurs Dans la boutique Les 5 Saveurs sur le Rocher, il y en a pour tous les goûts. "Je suis sûrement la seule à proposer du souvenir, du cosmétique, de la senteur et de l’alimentation." Alexandra Rinaldi, gérante de la boutique, propose des coffrets "Monaco".

Photo J.S..

Le concept est simple : le client prend ce qu’il veut dans la boutique, mélange les types de produits et les senteurs. Le tout agrémenté d’un article souvenir comme une serviette brodée Monaco, et repart avec un coffret. "C’est une façon d’avoir un souvenir différent." Ce coffret peut aussi devenir un cadeau et certains l’ont bien compris : "Une fois, un client est venu avec une bague pour sa copine et m’a demandé de la mettre au milieu d’un coffret. J’ai trouvé ça très sympa", raconte la gérante, encore touchée par l’anecdote qui va peut-être en inspirer certains. Prix des paniers souvenirs en fonction des produits choisis.

Adresse : 6 Boulevard Rue Basse Les traditionnels magnets et casquettes des boutiques du Rocher Le Rocher est connu des touristes car il abrite le Palais et le quartier de Monaco-Ville. C’est pourquoi il est normal de retrouver de nombreuses boutiques de souvenirs.

Photo J.S..

Dans la boutique En Provence, ce sont les magnets et les casquettes qui sont les plus demandés. « On n’invente rien, mais c’est vrai que c’est ce qu’on vend le plus », explique la gérante. Mais vous trouverez aussi des tasses, des t-shirts, des bijoux fantaisie… Bref, plein de petits souvenirs pas chers mais qui font toujours sourire quand on le retrouve par hasard dans ses placards. Ce qu’on peut en déduire c’est que le kitch ça plaît toujours, qu’on veuille le porter sur la tête ou l’accrocher au frigo. Magnets : 3 euros

Casquettes : 8 euros

Adresse : 14 Boulevard Rue Basse, Monaco-Ville Les produits dérivés du Casino dans la boutique de souvenirs La boutique du Casino est l’endroit idéal pour dénicher un souvenir de votre séjour dans un des hôtels de la Société des Bains de Mer (SBM) de Monaco ou de votre soirée jeux au Casino.

Photo J.S..