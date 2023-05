On sait à quoi va ressembler l'ancien Stars'N'Bars à Monaco

Les souvenirs du Stars finiront-ils aux enchères?

S’il se défend de toute nostalgie, forcément, Didier Rubiolo l’admet: un Grand Prix sans Stars’N’Bars, Monaco n’a pas connu ça depuis trente ans. "Tellement de gens me demandent ce qui se passe", sourit le patron, qui souligne avoir vécu « trente années incroyables » à accueillir tout le microcosme du sport de passage en Principauté, aimant venir boire une bière au comptoir ou mordre dans un burger. "Il me semble qu’au travers du Stars’N’Bars, nous avons vécu les plus belles années de la Formule 1. Aujourd’hui, c’est différent, plus aseptisé, le business pur domine".

Didier Rubiolo, lui, conserve ses souvenirs. Et tous les objets liés au sport qui composaient le décor du Stars’N’Bars. "Tout ce memorabilia a été stocké, confirme-t-il, et nous travaillons avec la maison Artcurial, peut-être pour organiser une vente aux enchères."

Ou bien réécrire un nouveau lieu avec ce décor? Son créateur ne l’exclut pas. "Il sortira forcément quelque chose de nos réflexions, tant cette histoire a été magnifique pendant trente ans."