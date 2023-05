Projet de réaménagement complet du marché de la Condamine à Monaco: ce que souhaitent les commerçants

Ici ça devrait grouiller du matin au soir, ça devrait fourmiller de locaux et de touristes. On devrait se pousser aux heures de pointe pour le déjeuner et le dîner. Se bousculer les week-ends pour trouver une petite place pour manger un bout sur le pouce. Nous sommes à Monaco ! Hélas ce n’est pas le cas. La fréquentation n’est pas à l’image de la Principauté. Il y a un potentiel qui n’est pas suffisamment exploité. » À elle seule, Karine salariée Chez A Roca plante le décor. Et résume bien ce que tout le monde pense ici à la Condamine. Tendez le micro et laissez dérouler. Sous les halles, ceux qui les font vivre ont tous quelque chose à dire. Leur marché, ils l’aiment, ils l’adorent mais ils ont cœur à le voir exploiter à sa juste dimension.

Communiquer davantage



Arrivée il y a tout juste deux mois, Karine insiste. « J’ai été frappée de voir si peu de monde. Nous ne voyons pas de touristes. Pendant les vacances c’est trop calme. Pourtant, Monaco fait le plein à cette période et, avec tout ce qui s’y passe, la halle devrait être bondée tous les jours. »



Alors, selon elle, une seule chose à faire : « Communiquer davantage ! Personne ne sait qu’il y a un marché ici à l’intérieur, si ce n’est les habitués ».

Le petit nouveau, Taoufik Annani, à la tête de la boucherie La Réserve, fait le même constat. « Le marché a sa page Instagram, souligne-t-il en tendant son téléphone mobile. C’est bien mais regardez, on y trouve des vidéos qui montrent le marché que de… dehors. Il y a des images et beaucoup d’infos sur les rendez-vous mais à aucun moment, on ne dit qu’il existe un marché sous les halles à la Condamine. »



Marjorie, salariée chez El Mercado, est sa voisine. Et elle est du même avis. « Quand vous remarquez que sur les cartes et les prospectus touristiques de Monaco les halles du marché de la Condamine ne sont que trop peu indiquées, voire pas du tout sur certains, on se dit qu’il y a un problème. »

Changer le mobilier et le concept inhérent



Et ce n’est pas le seul, semble-t-il. Pour tous ou presque, le mobilier leur pose soucis. « Ces chaises sont froides et moches, les tables aussi, sans compter qu’elles ne sont pas esthétiques, poursuit Marjorie, rejointe par Nathalie, une Monégasque qui fréquente les lieux depuis toujours. « Elles ne sont pas à l’image de notre pays ! »



Il y a le mobilier mais aussi l’usage qui en est fait. « Ça va ensemble quelque part. Le concept est de prendre ce dont on a envie chez l’un et chez l’autre, de tout poser sur la table, de partager et de manger. » Mais de plus en plus, les repas sont servis à table.



« Ce n’est pas l’idée. Ici, ce n’est pas le concept d’une brasserie, reprend Marjorie. Initialement, ce lieu devait prendre des airs espagnols. On mange sur le pouce ce qui est glané ici et là et on repart. »



Un changement de mobilier plus chaleureux serait bienvenu. « Des mange-debout en bois plus adaptés ou un mobilier qui permet de déjeuner à demi-assis permettrait aussi d’accueillir plus de monde. Et prendrait moins de place. »

De la musique et des journées à thème



À côté de Marjorie, il y a Elisa, salariée à la Rôtisserie. La musique, elle, elle en rêve tous les jours. Elle n’est pas la seule.



Souvent en fin de service, elle n’hésite pas à allumer son portable faisant profiter les derniers clients et ses voisins. « Cela manque terriblement et donnerait de l’ambiance. » Accrochées aux barres en hauteur, des enceintes existent pourtant. « Il suffirait de vouloir les faire fonctionner. »



Dans cette même veine, beaucoup aimeraient plus de vie. « Il manque une atmosphère ici et elle doit être impulsée par des animations », poursuit Elisa. « Pourquoi ne pas instaurer un dimanche à thème en apportant une décoration, pour mettre aussi un peu de couleur », suggère sa voisine.

Chaleur et climatisation



Et qui dit ambiance dit chaleur. L’hiver, les halles en manque cruellement à entendre ceux qui y travaillent. « Les clients mangent en manteau ! » Trop froid l’hiver, trop chaud l’été, les commerçants sont unanimes sur le sujet. « Il faut du chauffage l’hiver et la climatisation l’été. »

Pas de coupure dans les horaires



Enfin, la coupure l’après-midi est à bannir. « Ici, c’est le seul endroit où l’on peut manger varié et de qualité et à des prix abordables, note un ancien commerçant des halles, aujourd’hui à la retraite. « L’après-midi, il faut laisser les halles ouvertes ! Les touristes mangent à n’importe quelle heure ! Les halles seraient alors à la hauteur de Monaco. »



Les commerçants n’attendent qu’une chose, exploiter le potentiel de leur marché, en le boostant afin que leur lieu de travail et de vie prenne une autre dimension, celle de la Principauté, tout simplement.

"Quand il y a du vent nous sommes accrochés au parasol" Aussitôt pesées, aussitôt mises dans le panier. Énergique, Michelle s’empare des oranges que John vient de lui tendre. Tout en prenant des nouvelles de son client, la commerçante affiche un large sourire. Il est 11 heures ce jeudi sur la place du Marché. Aujourd’hui, Michelle propose aussi d’appétissantes fraises fraîchement cueillies à La Gaude la veille. Mais John n’en prendra pas. Peut-être demain. « Faire ses courses ici est un vrai plaisir. » Des parasols fixes comme à Nice Ce Britannique réside sur un bateau au port Hercule. Il aime venir, « simplement », chercher ses fruits chez Croesi primeurs. « Les tomates et les oranges surtout. » Alors que John ne boude pas sa satisfaction de remplir une partie de son frigo au marché de la Condamine, Michelle, elle, dit adorer travailler ici. « Pour moi ce n’est que du bonheur. La mairie vient souvent nous voir. Les clients sont respectueux et agréables. » Mafé son voisin, également primeur, la rejoint sur toute la ligne. « J’ai fait d’autres marchés. Je ne changerai pour rien au monde ! » Ce contentement général n’empêche pas les marchands installés sur la place de porter un œil objectif sur ce qui pourrait être amélioré. Ici point de balivernes mais des remarques justes. Avec deux points noirs qui mettent tout le monde d’accord : les parasols et le réseau électrique. Ils sont unanimes à ce sujet. « Il faudrait des parasols fixes comme il y a au marché de la Libération ou bien au cours Saleya à Nice. Un équipement esthétique, vissé au sol qui se replie une fois le marché terminé et qui reste beau même la place vidée de ses marchands. Parce qu’ici, lorsqu’il y a du vent, cela devient dangereux, très dangereux. Nous sommes obligés de rester les bras en l’air, accrochés aux parasols, pour ne pas qu’ils s’envolent. » Des prises électriques au sol L’autre souci porte sur le réseau électrique. « Nous nous branchons sur des blocs qui se trouvent en souterrain sous des plaques. Nous mettons des protège-fils mais ils restent dangereux. Beaucoup de passants manquent de tomber. Il arrive aux plus âgés de chuter », poursuit Mafé. Sans compter que le passage des transpalettes est rendu délicat avec cette présence au sol de fils surplombés d’une protection plastique. « Les fils s’abîment malgré tout avec les passages à répétition. ». Michelle ne s’y branche d’ailleurs plus. « J’ai dû remplacer trois fois mon équipement électrique, j’arrête les frais. » Pour pallier ce manque, elle s’est dotée d’une batterie autonome. Selon eux, la solution serait de mettre sous terre l’ensemble du réseau électrique. Se brancher directement au sol serait une avancée. « Il en relève de la sécurité des passants et des marchands. Et esthétiquement, tout le monde y gagnerait aussi. »

Mafé et son associée aiment venir chaque jour vendre leurs produits. Pour rien au monde, ils ne changeraient de lieu de travail.