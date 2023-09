Ford s’est lancé dans un tour du monde en véhicule électrique ce vendredi depuis Nice

Ce vendredi midi, l’influenceuse Alexis Alford, alias Lexie Limitless, s’est élancée depuis la promenade des Anglais au volant d’un Ford Explorer 100% électrique. Objectif: établir le premier voyage autour du monde en véhicule électrique.

Pour inscrire une 3e fois son nom dans le Guinness des records, la femme de 25 ans et la marque américaine ont planifié pendant un an ce voyage de plus de 45.000km, à travers six continents, qui doit durer moins de 100 jours avant de revenir à Nice.

Une aventure pour "prouver que c’est possible de le faire", détaillent les équipes Ford qui voulaient rejouer l’histoire incroyable d’Aloha Wanderwell.

"Inspirer les femmes à voyager solo"

C’est le constructeur de Detroit (États-Unis) qui a proposé à Lexie cette campagne. Suivie par plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux, la Californienne est devenue la plus jeune femme à visiter tous les états souverains de la planète. "J’avais visité 80 pays avant mes 18 ans", lâche celle dont les "parents aventureux" géraient une agence de voyages.

Avec son équipe de 10 personnes, elle compte parcourir "300 à 1.000km par jour". Le plus difficile selon Lexie: "Passer les frontières."

Au-delà de tester l’endurance du véhicule de Ford, la jeune américaine "souhaite inspirer les jeunes femmes". "Le voyage, surtout en solo, c’est le meilleur catalyseur pour prendre confiance en soi et gagner en indépendance", livre-t-elle.

"La Côte d’Azur c’est un lieu spécial"

"La Côte d’Azur, c’est un endroit où j’ai passé beaucoup de temps, notamment le plus clair de la pandémie, confie la star de Youtube et Instagram. C’est un lieu spécial où j’ai de super souvenirs et beaucoup d’amis. C’est l’endroit le plus loin de chez moi, où je me sens chez moi."

Pour cette vedette d’Internet, "c’est le lieu parfait pour se lancer dans cette aventure". Quid des premiers virages en bord de Méditerranée? "Ici, il y a certaines routes très petites où c’est un peu stressant de conduire", témoigne-t-elle en connaisseuse.