Qualifications du 5e Monaco E-Prix : comment ça marche ?

La nouvelle formule ? D’abord répartis en deux groupes de 11, les pilotes s’affrontent lors d’une séance de dix minutes, avec une puissance limitée à 220 kW.

Les quatre plus rapides de chaque groupe se qualifient pour la phase de duels à élimination directe. Chacun dispose alors de 250 kW en quart de finale, demi-finale et finale. Celui qui remporte le septième et dernier bras de fer décroche la pole.



"L’objectif est atteint", apprécie Edoardo Mortara (Venturi Racing), le vice-champion du monde 2021. "Les cinq premiers pilotes du général provisoire autrefois réunis dans le groupe 1 ne doivent plus composer avec un désavantage. De notre côté, en début de qualif’, on a deux ou trois tentatives au lieu d’une seule. En outre, pour le public et les téléspectateurs, c’est plus agréable à suivre, plus facile à comprendre."



En résumé, ce n’était pas mieux avant, c’est mieux qu’avant !



10 h 45 - 12 h : qualifications

15 h : départ du 5e Monaco E-Prix

(45 minutes + 1 tour)